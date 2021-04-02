AGA再入紙申請2022年開紅館騷　稱個唱好事多磨：唔係打風就疫情

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-04-02 19:15

AGA（江海迦）今日（2/4）現身尖沙咀，出席以其新歌《CityPop》為主題的期間限定店開幕禮，同時慶祝大碟《So Called Love Songs》銷量達白金唱片，獲老闆黃劍濤（Duncan）、監製舒文，以及師弟妹石山街、曾比特（Mike）、P1X3L及趙浚承（Gary）到場恭賀。

AGA今日出席期間限定店開幕儀式，同時慶祝其專輯《So Called Love Songs》銷量達白金唱片。（劉傳謙攝）

談到過往與舒文合作無間，AGA指對方經常陪伴自己經歷情緒起伏：「其實我係一個好麻煩嘅人，成日諗嘢諗到飛咗上太空，有時寫歌會無啦啦寫咗首法國民謠或者兒歌，佢就會叫我冷靜啲，做返呢隻碟要做嘅嘢先。（放落下張專輯？）我都唔知呢啲歌會唔會面世，但都係一個創作嚟嘅。同埋要相信自己嘅作品，我都有脆弱嘅時候，最緊要係當自己迷失嘅時候，有佢一路指導我。」

AGA感謝舒文在製作專輯期間渡過創作時遇到的迷失期。（劉傳謙攝）

AGA在儀式上亦公布，公司已經重新入紙申請紅館檔期，期望上年因疫情延期的《AGA ROUND MIDNIGHT LIVE》紅館演唱會，能如願在明年復辦。她接受《香港01》訪問時，笑指自己在舉行演唱會前好事多磨：「之前一直話延期，因為我哋仲未攞到一個好安全嘅時間。其實我通常一開騷就有好多事發生，唔係撞正打風就遇到疫情。今年就重新入紙，希望今年可以出到新專輯，喺歌單上想表達到嘅嘢更加一致。」

AGA預計2022年開紅館演唱會。（劉傳謙攝）

談起期間限定店，AGA指一個星期前才得知有這個計劃，笑指一進來感覺更像在拍MV。她希望能參與其後舉行的卡式帶製作工作坊，又指今次順應民意加推單曲卡式帶及Walkman：「上一次推出嘅卡式帶唔係公開發售，但係好多朋友話好得意，我自己都冇諗過大家對卡式帶有興趣，今次出埋Walkman就有嘢播卡式帶。其實我對卡式帶有種情意結，今次可以話係自己成長嘅一部份，當然後生啲嘅朋友會同我講，話佢哋冇用過，唔知卡式帶係咩。」