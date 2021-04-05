勁歌金曲︱張敬軒任新版頭炮嘉賓　周日對撼《Chill Club》MIRROR

撰文： 游大東 最後更新日期： 2021-04-05 23:23

今年踏入首播40周年的《勁歌金曲》，自今年年初「獎門人」曾志偉重返無綫，晉身高層，正式成為掌管綜藝、音樂製作及節目的副總經理之後，終於落實大改革，監製不變，依然都是麥鎮東，但會更換主持班底，由Eric Kwok（郭偉亮）、「糖妹」黃山怡，以及曾參加《全民造星》、現為環球唱片新人的涂毓麟（Oscar）三人負責，又將半小時節目延長至一小時，更從原本周六晚深夜11點半「雞肋」時段播出，調至周日晚上9點半黃金時段「坐正」。而這個2021年新版《勁歌》，已安排周二（6/4）錄影首集，並於本周日（11/4）推出，無綫今日（5/4）較早時間已公布「頭炮」嘉賓名單，到底包括哪些歌手？ 撰文：游大東

「軒公」張敬軒繼三月初現身之後，短短一個月內再次擔任《勁歌金曲》的表演嘉賓，為節目造勢。（資料圖片）

曾志偉上場後動作頻頻，首先促成無綫與「三大唱片」破冰，之後又策劃《超級綜藝隆重登場》記者會，打鑼打鼓宣傳「九大綜藝節目」，包括重新回歸周日黃金時段的《勁歌金曲》。作為改革後頭炮，台前幕後對這一集節目不容有失，成功邀請英皇歌手張敬軒亮相，這是他3月初擔任演出嘉賓之後，短短一個月內再次現身《勁歌》，其他出席錄影的歌手代表華納唱片的衛蘭與衛詩、代表環球唱片的李幸倪（Gin Lee）、代表Sony Music的林奕匡，還有無綫「親生仔」、現為邵氏兄弟旗下的胡鴻鈞，可謂「集齊」本地幾大唱片公司的歌手，跟改革前來來去去都是星夢歌手相比，不可同日而語。

胡鴻鈞將於周二參與新版《勁歌金曲》錄影，相信很大機會是宣傳新歌《整親》。（資料圖片）

據消息人士指出，今次新版《勁歌》設計上會以唱歌為主，讓歌手在樂隊現場演奏下，認真的唱好每首歌，亦有傳統的數榜環節，至於其他內容則有待公布，但乍看跟ViuTV鎮台之寶《Chill Club》沒有很大分別。其實自從大台宣布《勁歌》取代播足4年的《流行經典50年》後，外界已視此舉為「2021年兩台大戰」的重頭戲，關鍵在於它與《Chill Club》的觀眾年齡層相近，而且節目類型跟播放時間一樣，更重要是，今次對壘並非如去年Boxing Day當晚《衝上雲霄大選》對撼《全民造星III》總決賽那樣「只此一次」，而是「持久戰」，隨時有機會鬥足一年，到底鹿死誰手，就要留意當晚的社交媒體討論和之後公布的收視報告。

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現時人氣爆燈的MIRROR將會亮相本周日的《Chill Club》拉票，與改革版的第一集《勁歌金曲》正面對撼！（資料圖片）

暫時「三人同行」的ERROR將會在本周日「稱霸」黃金時段，先亮相《最後一屆口罩小姐選舉總決賽》以及早前已錄影的《Chill Club》。（資料圖片）

《勁歌》有「軒公出巡」，《Chill Club》又如何？答案是ViuTV的「必勝皇牌」、人氣男團MIRROR。其實將於周日播出的最新一集《Chill Club》，是《Chill Club推介榜年度推介20/21》4月18日舉行前的最後一集拉票活動，除了MIRROR之外，亦包括暫時「三人同行」的ERROR、英皇歌手泳兒和寰亞歌手鄭欣宜，參考節目預告，屆時MIRROR分別會演唱《IGNITED》和《我們不帥》，而姜濤和「肥仔」梁業則會獻唱《愛情簽證申請》和《Lady Killa》，MIRROR和「肥仔」更會大展舞技，相當粉絲必定會睇得開開心心。但要留意，本周日因為ViuTV會現場直播《最後一屆口罩小姐總決賽》，《Chill Club》會延後至晚上10點播出，所以只與《勁歌》最後半小時正面對撼。

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