【RubberBand演唱會】三度Encore再唱新歌　6號不捨觀眾喊住落台

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-04-07 02:45

RubberBand一連四日在紅館舉行的《RubberBand Ciao 2021》演唱會，今日（6/4）來到最後一日。唱畢《練習說再見》後，四子再次與合作多年的音樂總監雷柏熹（Patrick）暫別，他們相擁而泣。

《RubberBand Ciao 2021》來到尾聲。（葉志明攝）

Patrick更指四子每晚向他道謝，來到最後一晚，就要好好感謝對方：「喺美國啱啱讀完書返嚟，喺啱啱識嘅情況下張開雙臂迎接我入呢個大家庭，呢個係一個令我好安心嘅地方做音樂，喺呢個咁凶險嘅世界係好難得，咁就一齊行咗10年。」在唱《心照一生》和《Hello?》前，6號知道成員間要在歌曲後一一離開舞台，不禁有所感觸地說：「我哋又得返四個再聚埋喺呢個舞台度，跟住啲歌點唱埋落去呢？」

多年來與RubberBand合作，此時說到暫別，Patrick亦有所感觸。（葉志明攝）

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今晚輪到最後一位成員泥鯭（黎萬宏）負責獨唱環節。他圍繞舞台走了一圈，希望記住此時此刻，又笑指：「啲人都係想一個人靜下，但係原來一個人享受掌聲係好開心。其實我應該一早要求監製一早『Ciao』晒佢哋，我咪可以慢慢享受囉！我好想一一記得呢啲畫面，因為唔知下次仲有冇機會，可能今次係最後一次機會啦。」及後他指自己常常講多錯多，令隊友、同事擔心，希望藉大家掌聲向自己道歉。

泥鯭續指，雖然離別難免有傷感，但不至於太悲觀：「身邊嘅人走下一個，走下又一個，好似好沉重，但係唔係嘅。至少我哋仲活生生喺度，仲有家人、隊友，同埋好多同路人互相扶持。今日係最後一場，聽日返去正常生活，希望大家都可以懷著呢份珍重嘅心迎接每一次嘅聚首。」及後他拿起電結他，自彈自唱《你會有一天學會面對》。

其後在Encore部份，RubberBand先後演繹《夥伙》、《逆流之歌》、《發現號》和《未來見》，觀眾固然不滿足。在大樂隊回到台上後，他們即演繹《你和我》，其後再度下台，觀眾即大叫「Encore」。在群情洶湧下，四子一再加碼，獻唱《夏令時間》、《Easy》、《SimpleLoveSong》和新歌《Ciao》。唱到「說了再見／約定再見」後，6號已經忍不住痛哭，邊唱邊喊，離開時更要另外三位隊友安慰。在晚上11時半，一連四晚演唱會圓滿結束。

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唱《Ciao》時，6號已經多次搖頭，唱到最後更忍不住爆喊。（葉志明攝）