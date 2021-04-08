Chill Club頒獎禮｜Dear Jane跌出十大　莫文蔚爭大滿貫有隱憂

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-04-08 20:10

《Chill Club推介榜 年度推介20/21》目前進行「Chill Club年度十大歌曲」第二輪投票，觀眾在20強入圍名單之中投票，決出十首得票較高的作品。ViuTV今日（8/4）傍晚公布現時位列11-14位的4首作品，當中包括莫文蔚（Karen）《呼吸有害》、Dear Jane《哀的美敦書》、黃妍（Cath）《我心中尚未崩壞的部分》及Gin Lee（李幸倪）《幸福門》。

與昨日公布的11-15位名單比較，仍在淘汰區的包括《呼吸有害》、《哀的美敦書》及《我心中尚未崩壞的部分》。較意外的是Karen連日來都出現在告急名單之內，這首年初在四大媒體頒獎禮橫掃歌曲獎的大熱作品，似乎不被網民看好，要達成大滿貫似乎有隱憂。另外，Dear Jane因金曲《銀河修理員》推出時，推介榜尚未成立，因此改以另一首冠軍歌《哀的美敦書》角逐歌曲獎，但在網絡反應始終未及《銀河修理員》，也是比較可惜。

結果反映Dear Jane《哀的美敦書》的人氣始終未及《銀河修理員》。（資料圖片）