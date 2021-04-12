專訪｜關智斌新碟鼓勵走過疫市：如果唔係呢段時間，我可能轉咗行

撰文： 康穎希 最後更新日期： 2021-04-12 22:28

2020年對全球都是難行的一年，全人類一下子踏入新常態。相隔13年再推出廣東碟的關智斌（Kenny），新碟《前面是新的歲月記得走下去》，碟名是Kenny自己的構思，取自碟中歌曲《隱形人》的首句歌詞：「此曲是周耀輝寫的，我對這一句特別有感覺，我一提議這個碟名時，其實公司大家都有點猶豫，上年大家踏入新時代，很多朋友不知如何處理，希望鼓勵大家好好走下去。」 關智斌 Hair: SingTam (pi4.hk) MakeUp: Elaw Wong@thelook-studio Outfit: Ermenegildo Zegna XXX Venue: 銅鑼灣迷你酒店 攝影：蕭文學 剪接、採訪：康穎希

Kenny的全新唱片《前面是新的歲月記得走下去》，碟名由他自己構思，他希望藉着這張唱片鼓勵大家好好走過去。

一生一世？Out了

疫情將世界節奏拖慢，Kenny認為很多舊有的思想亦不再適用，新碟中五首新歌，他希望給樂迷五個反思：「每隻歌都有跟填詞人傾過，以前講關於寂寞、相處的歌，都會有一個很標準答案：寂寞要躲起來。《乾爹》中Wyman（黃偉文）給了一個新角度，非誠勿擾，如果是不適合的人，自己在孤獨城更適合。」又例如碟中另一首由林若寧填詞的作品：「以前追求一生一世，現世代我不用你作出承諾，只需你《暫定》這刻相愛。」

Kenny對上一次出廣東碟已經是十多年前。

用十年收成正果

2007年暫別歌手身份，離開香港，獨闖影視界，對於Kenny而言，已踏入過無數個「新世代」。在他眼中，無論是任何世代，只需勇敢、華麗地走下去：「現在這刻做了的事，你未必立即領悟到，很可能是經過一段時間，在你最意想不到時，就會收到成果。例如2019年的演唱會，沒想過我十多年前發行、我以為沒人會再留意的歌，原來隔了多年，突然在一個最適合的時刻，上天就會給予你機會，不過你永遠不知道甚麼時候會見到成果。」

Kenny全新唱片《前面是新的歲月記得走下去》封面設計充滿心思。

自己歲月自己決定

除了歌詞充滿寓意，Kenny新碟的造型和封面也充滿寓意，「封面特別設計成像書的質感，我坐在沙發中間，在左手邊，我的衣服是糜爛的，牆身是剝落殘舊的；另一邊則是美侖美奐的，我坐在中間，歲月你想由糜爛到華麗，或是倒轉，應該由大家自己去決定。」