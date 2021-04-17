【勁歌金曲】AGA身兼《聲夢》導師工作量急增：過往只係寫歌錄音

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-04-17 01:00

AGA（江海迦）昨晚（16/4）現身電視城，參與《勁歌金曲》錄影。她在節目中會演繹新歌《CityPop》，談起今日的現場觀眾會為新作提供意見，她稱沒有壓力，對舞台下再度有現場觀眾感到十分興奮：「依家已經冇乜機會有現場觀眾，畢竟仲係疫情期間，每一次有得上台嘅機會都好好珍惜，特別今次有舞蹈員伴舞，自己都會跳唱新歌。（唔驚觀眾同你講唔鍾意？）唔驚得咁多，每一首歌都有人鍾意、唔鍾意，就算係比較多人唔鍾意，我都會當佢係自己嘅一部份。」

《勁歌金曲》昨晚（16/4）錄影。（葉志明攝）

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AGA在籌備新碟同時，亦開始參與電視節目拍攝，最近亦擔任《聲夢傳奇》導師。她直言今年工作量之多是前所未有，對眼前一個個新挑戰感到興奮：「過往嘅我可能只係不停寫歌、錄音。但係今年係多咗好多其他機會，例如可以做人哋嘅導師，分享自己嘅經驗，或者創作上都開始自己為英文歌填詞。不過最期待嘅都係之前延期嘅演出，希望今年可以實行到。」在旁的師弟趙浚承（Gary）將演唱新歌《My World》，他希望幕後人及觀眾評論時可以手下留情，又稱願意接受眾人抨擊，幫助自己改善不足。