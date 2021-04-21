ANSONBEAN想做多棲藝人　盼與MIRROR合作：喺佢哋身上學到好多嘢

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-04-21 03:00

ANSONBEAN（陳毅燊）及樂隊Nowhere Boys主音Van（陳維諾）今日（20/4）現身會展，出席《香港01》5周年慶典。他早前與師姐鄭欣宜合作，在《@princejoyce》中加插英文說唱部份，深受好評。

ANSONBEAN在典禮開始前接受訪問，被問到經歷《全民造星III》後最想接觸的表演範疇，他指此刻未想過為自己定型：「表演方面冇話特定想做邊一種，要睇公司點安排，不過自己都想做一啲突破，除咗Rap之外都想唱歌、跳舞、演戲，全部關表演事嘅都想有啲突破，大家拭目以待，有啲正嘢嚟緊。」

ANSONBEAN現身支持《香港01》5周年慶典。（葉志明攝）

ANSONBEAN亦指期待與眾多歌手合作，認為需要講究天時地利人和，當中有特別提到男團MIRROR和ERROR：「我見到佢哋好勁，推出嘅歌都好精彩，如果可以同佢哋合作，相信可以喺佢哋身上學到好多嘢，期待可以互相交流下。」

ANSONBEAN坦言未為自己發展方向定型，期待在不同方面的表演皆有突破。（陳順禎攝）

同場的Van代表樂隊Nowhere Boys出席，透露他們正將過往歌曲改編成不插電版本，並在YouTube與樂迷分享：「我哋發覺出去表演嘅時候，好多時都會畀電腦程式限制住，最享受、表現得最自然嘅，就係得返我哋5個玩樂器同唱歌嘅時候，所以好多歌都想用呢個方法再玩過，畀觀眾多啲感動位。」與此同時，Van在疫情期間亦進修廚藝，最近亦與老婆開設YouTube頻道，拍片分享食譜及烹飪技巧。

Van在準備Nowhere Boys新企劃外，亦開始與老婆拍烹飪教學片，相當忙碌。（陳順禎攝）

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