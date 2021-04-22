【鄭中基演唱會】騷前必聽15首歌　預告唱ViuTV得獎歌回饋選民

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-04-22 21:35

鄭中基（Ronald）將於明日（22/4）起，一連三日在中環海濱活動空間舉行《WEE are Ronald Cheng Drive in Ultra 鄭中基自駕演唱會2021》，為顧及世界各地歌迷，主辦亦決定將三場演唱會於網上現場直播。臨近開騷日子，樂迷紛紛預測演唱會嘉賓陣容，其實Ronald早前在社交平台透露將演繹其他歌手的名作，並向樂迷收集意見。據悉，RubberBand（23日）、林家謙（24日）和黃貫中（25日）將擔任是次演唱會嘉賓，未知Ronald最後會決定翻唱哪些名作？

演唱會歌單同樣令不少歌迷關注及期待，若然觀眾正準備預習歌單，不妨先在音樂串流平台收聽新碟《玩咗先至瞓》。全碟一共收錄12首歌，除了兩首新歌《My Only One》和《玩咗先至瞓》外，亦包括其中10首經重新錄製的經典之作，當中包括電影《龍咁威》主題曲《猛龍特警隊》、《無賴》、《我代你哭》、《晴天陰天雨天》等代表作，相信Ronald將在現場一一演繹新碟內的經典。Ronald更預告將有第二回，屆時將收錄《有種》、《三生有幸》等歌曲。

新碟《玩咗先至瞓》一共收錄兩首新歌，及10首經過重新錄製的經典歌。數位版專輯已經上載到各大社交平台，至於實體碟則將在現場優先發售。（唱片封套）

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早前Ronald在Facebook上表示要「募集」《玩咗先至瞓》MV演員，原來是指希望觀眾在演唱這首演唱會主題曲時全程投入，務求用觀眾反應拍成MV。另外，當《My Only One》贏得ViuTV《Chill Club推介榜 年度推介20/21》「年度十大歌曲」時，他明言期待在現場演繹新歌，答謝一眾投票給自己的歌迷，相信演唱會歌單上都包含這兩首新作。