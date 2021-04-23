鄭中基演唱會︱戶外開騷揀歌花心思：有啲「雨」字嘅歌我都唔唱！

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-04-23 23:35

鄭中基（Ronald）今晚（23/4）在中環海濱活動空間舉行《WEE are Ronald Cheng Drive in Ultra 鄭中基自駕演唱會2021》頭場。

開騷後，他便一口氣獻唱《人若然忘記了愛》、《救救我》、《學神》、《八爪魚》、《星光伴我心》與《猛龍特警隊》六首歌，並指這個舉動是向2019年演唱會尾場觀眾找數：「我話過下次演唱會乜都唔講，一出嚟就齋唱，唱完就走，我問過你哋會唔會嚟睇，你哋話會。我頭先找咗數啦，出到嚟真係冇講過任何嘢。」

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Ronald開騷後便一口氣獻唱六首歌，他直言今次是找2019年的數：「我話過下次演唱會乜都唔講，一出嚟就齋唱，唱完就走！」（陳順禎攝）

Ronald之後繼續發揮其幽默本色，指今次是首次在香港舉行演唱會，引來全場大笑：「點解大家好似好愕然咁？真㗎，之前都係喺九龍開啫嘛，所以今次可以話係成就解鎖咗。下次我喺新界開，之後再開巡迴，係港九新界嘅巡迴，你哋會唔會嚟睇？」觀眾紛紛大叫：「會！」。

鄭中基（Ronald）今晚（23/4）在中環海濱活動空間舉行《WEE are Ronald Cheng Drive in Ultra 鄭中基自駕演唱會2021》頭場，現場氣氛熱烈。（陳順禎攝）

之後Ronald感謝大家購票及買紀念品支持，又說要「回禮」給現場觀眾：「我同主辦單位講咗，大家憑票睇完Part 1，我請大家睇Part 2，係咪好先？啱啱完咗Part 1，即刻送上Part 2！」當他唱《晴天陰天雨天》前坦言，開騷前曾擔心會下雨，因此在選曲上花了不少心思：「有啲『雨字』嘅歌我都唔唱，例如《黑風暴雨》呢啲就好唔老嚟，但係有首歌得三分之一機會落雨，相信你哋喺度，每日都咁好天嘅！」之後他拿起特製的透明結他自彈自唱，途中不但播出昔日工作花絮，亦有與太太余思敏及子女一起出席活動的畫面，相當溫馨。

Ronald之後繼續發揮其幽默本色，指今次是首次在香港舉行演唱會，引來全場大笑。（陳順禎攝）

今晚頭場，早前才在紅館開騷的RubberBand擔任演出嘉賓，Ronald原來都有撐場，並想藉舞台撮合他們「復出」：「睇完以為你哋會解散，以為可以幫佢哋復出，點知就冇解散到，我成盤計劃喎咗啦。」主音6號馬上「認錯」，並即場「宣布RubberBand解散」，後來Ronald就「暴龍哥」上身，用廣西話說：「我暴龍喺呢度宣布，呢條橡膠筋樂隊正式復出！」其後RubberBand表演《未來見》。

鄭中基演唱會頭場邀請RubberBand擔任嘉賓。（陳順禎攝）

雷有暉唱《紅色跑車》前叫大家幫手搵跑車。（陳順禎攝）

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