【鄭中基演唱會】為兩度出現技術故障解畫：要等所有機器重新開啟

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-04-26 02:52

一連三日在中環海濱活動空間舉行的《WEE are Ronald Cheng Drive in Ultra 鄭中基自駕演唱會2021》，在昨晚（26/4）完滿結束。天公不造美，演唱會期間橫風橫雨，現場音響更在Ronald獻唱《我代你哭》和《無賴》時兩度故障，不過觀眾熱情並未減退，更在台下大合唱。Ronald亦衷心感謝在場觀眾：「真係要多謝在場咁多位觀眾，大風大雨，現場停咗幾次電都唔走。」

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今晚是最後一場，Ronald在致謝時亦變得感性，談起太太余思敏（Sammie）及一對子女時更流下男兒淚，他說：「我好多謝我太太，佢一路都好支持我，令我可以做我想做嘅嘢。我都要多謝在場嘅每一位朋友……好對唔住，我唔應該講咁多嘢，等大家喺度淋雨，喺度唱埋最後一首歌《My Only One》，多謝。」

Ronald完騷後在後台接受傳媒訪問時為事故解畫：「我都完全冇諗過會停，但係有工作人員解釋畀我聽，話有好多器材都有既定嘅安全措施，例如遇到水浸、漏電等等情況就會自動熄咗，其實啱啱嘅時間就係要等所有機器重新開啟。之後如果有機會再做，既然有今次嘅經驗，下次就會做得更加好。」

他希望下次再舉辦戶外演唱會時能避開雨季及寒冷天氣，又指希望能在世界各地開騷：「噚日（前日）太陽娛樂嘅老闆（周焯華）都建議我去澳門搞，好多馬來西亞嘅歌迷都想我搞，如果我能夠搞嘅我一定會搞。（台灣呢？）聖誕會搞，但係唔係自駕演唱會嚟。」

Ronald都冇諗過今次會出現技術事故。（劉傳謙攝）

說到有粉絲在場外用盡方法欣賞演唱會，Ronald並不介意：「我之前見到一啲報道，有啲爸爸騎膊馬畀個女睇，有啲會用電話放大嚟睇，我好開心佢哋喺出面可以睇到，當然想多啲人睇到，帶多啲正能量、歡樂畀大家，喺呢段時間好緊要。」他指今次向基層家庭捐贈門票，希望能令有需要人士體驗這次自駕演唱會，又謙稱：「我真係唔知自己可以做啲乜嘢，唯一能夠做嘅就係氹下大家開心，唱下歌畀大家聽，起碼嗰兩個鐘頭大家可以開心下。」

說到Sammie和小朋友冒雨欣賞自己演出，Ronald坦言擔心兒女的身體狀況：「兩個小朋友聽日都要返學，我驚佢哋會淋濕，病咗就唔好啦。媽媽同我講佢哋話唔聽，咁就算啦，我叫佢哋啱啱睇完就快啲返屋企換衫抹身，之後就準備瞓覺。」連日來都在台上感謝ViuTV的他，透露日後將帶同新歌亮相《Chill Club》。