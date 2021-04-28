AGA《City Pop》MV製作團隊自製私心空間：喺入面唞唞就開心死

撰文： 游大東 最後更新日期： 2021-04-29 19:56

AGA江海迦的全新單曲《City Pop》（AGA作曲、林若寧填詞、波多野裕介編曲、舒文監製），於今年2月派台後，反應不俗，在香港四大流行榜（新城除外）都成功躋身三甲之列，更於先後於香港電台的「中文歌曲龍虎榜」和ViuTV的「Chill Club推介榜」勇奪冠軍。而MV的點擊率至今已累積至超過45萬，由於歌名和曲風都是圍繞80年代在日本盛極一時的City Pop（シティーポップ，又稱城市流行），所以影像表達方面，順理成章把這個堪稱「流行文化黃金時代」的氣氛呈現眼前，黑膠碟、卡式帶、霓虹燈、Boombox、舊式混音器、世嘉（SEGA）街機，還有酷似AE86的豐田（Toyota）經典跑車「Celica Supra 1984」，統統都是香港人的那些年美好回憶。MV製作團隊坦言，今次「落重藥」玩復古，完全是出於私心，「本身都好鍾意City Pop呢種文化，所以好想用呢啲元素去建立一個世界，心諗如果我可以喺入面唞一唞就開心死喇！」 撰文：游大東

AGA的《City Pop》MV影像，充滿80年代的視覺元素，包括這部豐田（Toyota）經典跑車「Celica Supra 1984」。（MV截圖）

創作與日常生活密不可分，後者往往是靈感的重要來源，對此MV製作團隊相當認同，故此他們將《City Pop》這支MV，作為對於現實社會的回應：「（過去）呢段時間，成個城市嘅感覺都太壓抑，當我一聽到呢首歌嘅Demo，就好似（整個人）抽離咗去第二個空間咁，所以我好想用一個Escapist（逃避現實）嘅方式呈現呢種感覺，好想進入另一個空間唞一唞。」碰巧這種「Me Time」的想法，正好切合歌詞裏「我有我雙手抱著我那個也不拖／喜歡孤僻感覺CityPop」和「But I'm used to lonely／我喜歡一個／我喜歡一個人聽一首歌」，快樂不假外求、享受獨處時光的中心思想。

MV製作團隊表示1，一直以來都鍾愛City Pop文化，所以今次正好能夠「公器私用」，將所有跟City Pop有關的元素都投放在長約四分鐘的影像之中，「呢個MV絕對係一個滿足自己願望嘅Project，心諗如果我可以喺入面唞一唞我就開心死喇！」「私心系列」包括世嘉街機，何解？原來玩食字。「AGA同SEGA咁啱只係差一兩個字母，咁大個巧合擺喺眼前，冇理由唔將佢用街機牌子嘅方式呈現喺 Opening呱？！」《City Pop》因為要營造那種復古味道，很正常會出現畫面見到五光十色花喱碌的炫目感覺：「可能係潛意識對現實世界嘅本能反應。世界愈灰暗，就愈想用一啲夢幻嘅色彩去抗衡。」

MV製作團隊本來想透過AGA的設計向SEGA致敬，後來因為避免造成誤會及引起法律風險，只好轉為與電影《銀翼殺手》（Blade Runner／1982）同款字體。（也文也武Instagram影片截圖／MV截圖）

另一個霎時間可能未必聯想得到的「City Pop彩蛋」，是其中一幕（見MV第53秒），清楚顯示霓虹招牌的「Plastic Love」和「突然のキスや 熱いまなざしで」一堆文字，此乃製造組一個重要「致敬位」，如果熟悉City Pop這種曲風，必然聽過竹內瑪利亞（竹内 まりや）、收錄於專輯《VARIETY》內的經典歌曲，「突然のキスや 熱いまなざしで」（突然的Kiss、灼熱的眼神）就是開首第一句歌詞，而負責作曲的山下達郎，即竹內瑪利亞的丈夫，正是日本City Pop其中一位靈魂人物，「《Plastic Love》係City Pop文化嘅神曲，難得AGA同舒老闆（舒文）將呢個文化帶入香港主流樂壇，我好想借呢個機會向神曲致敬，希望我無辜負到鍾意呢種文化嘅人嘅期望！」製造組解釋。

《City Pop》MV第53秒，清楚顯示霓虹招牌的「Plastic Love」和「突然のキスや 熱いまなざしで」一堆文字，此乃製造組一個重要「致敬位」。（MV截圖）

由於MV裏的世界是虛擬的，所以AGA只好全日於綠幕面前行行企企，再於後製時加上特效。她說：「今次MV好特別，全日都喺綠幕拍攝，導演會喺後期製作唔同畫面，有好多80年代嘅事物喺入面，有Cassette機、Boom Box、懷舊嘅Mixer等等，砌成一個城市，想做番一個80年代日本城市嘅感覺。」而MV中AGA更化身賽車遊戲角色，獨自駕車於喧嘩鬧市中穿梭，她笑言：「呢個係我考到車牌後第一個車Shot！」以為這樣將AGA跟動畫合二為一很容易？錯了，MV製作團隊解釋，單單用電腦運算已相當耗時，「最大難度係CG Rendering嘅時間，成個MV由頭到尾Render一次，需時整整兩星期，仲未計之前『起』個城市，同Render完之後修改嘅時間，好彩AGA同唱片公司都非常信任我都俾時間我去製作，先成就到呢個MV。」

點擊下列圖輯，了解《City Pop》另外四大彩蛋：