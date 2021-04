撰文: 劉傳謙 最後更新日期: 2021-04-30 15:44

C AllStar四位成員上年起不時短暫合體,除在4月疫情蔓延時舉行連續30日的直播節目《4月晚晚930陪你隔離》外,在8月亦舉行首個虛擬演唱會《Make It Happen @ 10 C AllStar Virtual Live》,於人氣遊戲Minecraft中搭建的虛擬紅館慶祝成軍10周年。

C AllStar再開紅館騷!(C AllStar Facebook截圖)

四子自2017年末後單飛3年,今年正式重組,並先後推出兩首新歌《集合吧!地球保衛隊》和《留下來的人》。他們先在網台節目《Stephen·傾》接受陳志雲訪問時公布消息,及後在社交網站表示:「我哋開Show喇,七月,紅館見,集合吧!」在訪問中,當陳志雲問到C AllStar會否在演唱會後再次休團時,梁釗峰澄清:「冇講過,我只係話世事無常,唔係永恆啫。」不過SoulJase(何建曦)就笑說:「係今年開啦,過咗今年就未必再一齊啦。」

C AllStar接受陳志雲訪問時公布消息。(一圈圈Facebook圖片)