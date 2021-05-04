莫文蔚重返香港樂壇搞作多　20年後再出廣東碟：冇理由得兩隻新歌

撰文： 游大東 最後更新日期： 2021-05-04 22:45

「我喺呢過去十幾年，除咗而家呢段時間，基本上都冇停留過喺香港，一路都係出國語碟，同埋走緊Tour，所以（每次）返嚟香港都係返屋企睇下我阿媽，換啲行李，然後又要走。」近日積極籌備六月紅館騷（《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會香港站2021》）的莫文蔚（Karen）說。 對本地歌迷而言，Karen今趟回歸香港樂壇，實在是久違了。數數手指，在《呼吸有害》橫掃五台之前，對上一首派台的廣東歌已是6年前與麥浚龍（Juno）合唱的《瑕疵》；對上一次在香港開騷，是《極度莫文蔚巡迴演唱會》，16年前；對上一次推出的廣東專輯《一朵金花》是2001年出品，足足20年前的事！所以她承認今次回港不會純粹亮相樂壇頒獎禮和再踏紅館舞台，更會推出全新廣東專輯。「嚟緊又有演唱會，冇理由得兩首新廣東歌㗎嘛！」 撰文：游大東

相隔20年後，莫文蔚表示將會在今年推出全新廣東專輯。

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專訪（下）︱莫文蔚細訴5首廣東舊歌的故事：希望作品唔會被時間淘汰！

因世紀疫情而成就的新廣東專輯

事實上，Karen早前接受專訪時已承認會出碟，並指新專輯屬於細碟規模。相隔20年後再推出新廣東專輯，Karen為這或多或少跟世紀疫情有關。「細個已考咗八級鋼琴，疫情下練番琴，感覺似多番一樣技能，而且（這回事）直接影響音樂創作。我一向好鍾意將東西方或者一啲前衛音樂Mix埋一次，而家彈番古典樂譜，令我有好多想法，喺音樂創作上可以加好多唔同元素，都玩得幾High。」

談到新碟的合作伙伴，除了羅健成、鄧智偉、莊冬昕（《呼吸有害》）；周耀輝、Coey Young、Bert、麥浚龍（《因一個人而流出一滴淚》）之外，也有本地新人，「我成日都有新識嘅藝人朋友，發現而家香港真係多咗好多Singer Song Writer，如果係啱傾嘅話，就睇下大家有冇機會夾歌，其實嚟緊已經會有。」

芸芸新一代本地唱作歌手中，Karen尤其喜歡黃妍。Karen說：「我覺得佢好Talented，識作曲，識自彈自唱，又唱得好。」

對新人要多鼓勵：你要Groom你自己嘅Artist

雖然Karen沒有透露更多細節，不過在眾多新一代唱作人之中，她特別喜歡同屬Sony Music的黃妍（Cath）。「我覺得佢好Talented，識作曲，識自彈自唱，又唱得好，又識畫嘢同寫嘢，乜都得，所以幾喜歡呢個妹妹。」Karen又指，今次難得長時間留在香港，發現跟廿多年前她剛剛出道的時候相比，今天的本地樂壇變得更多元化，「當年（1993年）我初出道嘅時候，香港樂壇係好蓬勃，但（流行曲）來來去去都係嗰啲類型，好大路嘅情歌、K歌，冇幾耐我就去咗台灣，發覺當地好多唔同嘅音樂品種，Indie嘢又有、Band又有，有啲又好文人（風格），成件事就好好玩。」

Karen認為，說到音樂創作，文化土壤很重要，「你一定要成個環境（元素）好豐富，做Creative先可以揮得更好。」所以現時香港應該比當年好一點了吧？「我覺得Social Media嘅出現，係令大家多咗好多唔同渠道聽唔同嘅嘢，接觸多咗，你對音樂就自然會多咗睇法，自己唔會被局限。」當然，樂迷的眼光和心態上也要改變，對於本地創作，應該多加鼓勵與支持。「我覺得大家可以Open Minded一啲，無論係聽眾定係呢個行業嘅人，都應該互相鼓勵多啲。你要Groom（培養）你自己（地方）嘅Artist，要畀機會新人，如果唔係本地歌手好難長大。」

莫文蔚（Karen）現正積極準備於六月在紅館舉行的《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會香港站2021》，屆時會為香港觀眾度身訂做不一樣的「終極歌單」，預先向香港的Fans派定心丸：「好多之前冇機會唱嘅廣東歌，都會擺入去今次呢個騷，所以Rundown會有好多調整，加咗好多廣東歌。」

聯合監製新歌 Juno為Karen「加戲」

談到早前派台的《因一個人而流出一滴淚》，這是繼《瑕疵》合唱後，6年來再與Juno合作。Karen坦言，全因Juno夠誠意才成就這首新歌。「上次《瑕疪》係前菜，好正但唔夠喉，撞啱舊年夏天英國封城時收到Juno嘅短訊，話有首歌好啱我唱，聽完發現唔係一般嘅廣東歌，旋律本身已經好有畫面。」之後Karen與Juno不斷以短訊往來，最終令本來未有打算回港的Karen返港錄歌。

雖然今次新歌是Karen跟Juno聯合監製，不過Karen笑指自己走進錄音室後，立即變成一位聽話的演員，其他事情都交予Juno拍板，她對Juno的判斷力很有信心。原來錄音期間，Juno更「加戲」讓Karen演繹，Juno說：「歌曲開首Karen嘅心跳聲夾雜巡唱裏面聽到嘅掌聲、歡呼聲，好似（同時）反映外面嘅世界同Karen嘅內心世界（扣連），然後Karen講咗一句『我返咗嚟』，再吸氣開始唱⋯⋯我想首歌一開始係一個好有畫面嘅前奏。」

繼2015年的《瑕疵》後，莫文蔚與麥浚龍於新歌《因一個人而流出一滴淚》再次合作，一同擔任歌曲監製。Karen坦言，全因Juno夠誠意才成就這首新歌。

兩度合作後有默契 拍MV不如拍戲？

除此之外，Juno亦在歌曲中放大了Karen的吸氣和呼氣聲，因為他覺得這些呼吸聲都包含感情，再加上磅礡編曲，營造蕩氣迴腸的感覺，這些細節不僅帶動歌曲起承轉合，亦捉緊聽眾的情緒，聽到最後甚至會有種令人難以釋懷的感覺。對於Juno的構思，Karen說是神來之筆，而向來專業的Karen，為了唱出最佳效果，在錄音前要專注養聲及培養情緒，形容好像要準備一次Live Show一樣。

經過兩次合作，Karen與Juno的默契與信任度大大提高，Juno更形容今次過程好像拍電影。被問到二人日後可會有更多不同範疇的嘗試，例如拍攝MV，Karen即道：「拍MV？不如拍電影啦！」Juno認同：「既然要有故事情景角色個性，再合作就應該係拍電影喇。」Karen坦言：「都係時候喇！」且看二人將來會否在大銀幕上有新搞作。

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