【評論】何麗全冀將樂壇頒獎禮合五為一　先要與唱片公司重修舊好

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-05-05 21:45

資深電視人何麗全今年回巢無綫（TVB），並擔任星夢娛樂行政總裁，接掌電視台音樂事務，隨即與三大唱片公司破冰。近日何麗全擔任港台節目《同理·繼續傾》嘉賓，接受馬浚偉訪問時，就談到有意與演藝人協會和其他唱片業界合作，希望將現時五大媒體頒獎禮合併，加上目前尚未有音樂節目的香港開電視，籌備「六台聯頒」音樂頒獎禮。記者曾嘗試向何麗全了解「六台聯頒」構思，對方稱：「我都未聽返呢個訪問，我想聽返晒先再回應呢個問題。」

何麗全擔任馬浚偉新電台節目《同理·繼續傾》嘉賓時，談到自己有意籌備「六台聯頒」音樂頒獎禮。（香港電台第二台Facebook圖片）

何麗全有意推動六台聯頒頒獎禮：啲歌星好慘一個月去4個

據何麗全在訪問所述，他早在回巢TVB前已經有這個想法，他解釋「六台聯頒」概念來自台灣金曲獎的成功例子，希望邀請各大唱片公司歌手聚首一堂，一同建立一個最具公信力的樂壇頒獎禮。若然能夠成事，對香港樂壇來說當然百利而無一害，但最後各大媒體及唱片公司能否取捨利益，真正做到團結一致，才是建立這個可能是樂壇史上最具凝聚力的頒獎禮最重要的一環。

眼見台灣金曲獎的成功例子，何麗全有意推動「六台聯頒」，提升獎項的公信力及認受性。（節目截圖）

何麗全在訪問中也有提到自1995年起，當時由TVB、商台、港台及新城組成的「四台聯頒音樂大獎」，當時大會統計各大媒體在流行榜及頒獎禮的數據，決出四大獎項（歌曲大獎、大碟大獎、傳媒大獎、卓越表現大獎）得主，並在各自舉辦的頒獎禮上頒發其中一個獎項。只是在2010年，TVB與當時四大唱片公司陷入版稅風波，旗下歌手無法參與《勁歌金曲頒獎典禮》，經過四台聯頒籌委會商討後，決定停辦一年。11年後的今天情況相若，三大唱片公司重返TVB後，卻因版稅問題而絕跡新城，加上兩大電視台的排行榜，幾乎不會安排友台歌手上榜，若以公平角度出發，實在難以沿用過往的計分方法。若然打算將頒獎禮合五為一，參照台灣金曲獎，運用評審投票制度是較為理想的方法之一。

2010年「四台聯頒音樂大獎」停辦，絕大部份原因在於TVB與四大唱片公司的版稅風波。（資料圖片）

除了制度問題，四台聯頒籌委會還要修補停辦後與唱片公司的關係。2010年11月時所下的決定，觸動到英皇娛樂及東亞唱片的神經，尤其當時容祖兒被外界看好，有望蟬聯「傳媒大獎」，結果未能打響如意算盤，最後兩間唱片公司更宣布永久退出。時任英皇行政總裁吳雨就在其個人微博上直斥「十多年來的年度頒獎禮認受性可謂毁於一旦」，而「四台聯頒音樂大獎」就變相永久停辦至今。

當時吳雨認為，版稅風波而引起的爭拗早在年初已經出現，如果要停辦，就應該一早決定，在年底才宣告停辦，等於抹殺歌手一年以來的努力。一個樂壇頒獎禮要保持認受性和公信力，其中一個因素是唱片公司的參與度，如果某些公司因對制度或結果不滿而決定杯葛，在缺少競爭對手下，獎項認受性便會大打折扣。英皇在樂壇上佔有一定影響力，旗下有容祖兒、張敬軒、李克勤等天王巨星，如果這些歌手因公司因素，最後無法參加新頒獎禮，在樂迷眼中確實相當可惜。

英皇當時決定永久杯葛「聯頒大獎」，等同宣告容祖兒與「傳媒大獎」無緣。（資料圖片）

說到要將頒獎禮合五為一，前提是要成功說服三個電台和兩個電視台，捨棄目前五大樂壇頒獎禮。當然整個典禮可以安排在各大媒體中直播或轉播，不過每個頒獎禮都各有特色，依然有捧場客，佔據一定市場價值。例如每年一月一日，大家就會追看叱咤頒獎禮，台上一個個令人感動及驚訝場面，至今仍令觀眾津津樂道。加上ViuTV以音樂盛典模式舉行全新頒獎禮，亦成功吸引不少樂迷眼球。

正因不同頒獎禮各有特色，因此典禮的直播及轉播，向來是媒體爭取收視或收聽率的一大招數，因此要聯合舉辦一個新頒獎禮，五大媒體或許都會配合，提供資源，但要說服它們利用「六台聯頒」取代自家頒獎禮，似乎有一定難度。另外在執行上，不同電視台的管理層似乎真的要擺脫「唔益人哋」的舊思維，容許旗下藝人出現不同電視台，否則只會變成典禮期間會刪減相關畫面，非常尷尬，亦會令部份觀眾不滿。

姜濤一句希望香港歌手成為亞洲第一，可見目前新一代歌手對重建樂壇的決心。踏入2021年，香港樂壇一直傳出利好消息，包括新血湧現、TVB與三大唱片破冰、ViuTV以嶄新形式舉辦頒獎禮等。若然「六台聯頒」最後能夠成事，整個氣氛就有望回到千禧年代時的境況。不過，只要媒體和唱片公司依然看重利益，無法做到真正的團結，要成功舉辦這個具備凝聚力的頒獎禮，似乎依然遙遙無期。