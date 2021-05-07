林德信邀林子祥客串MV　怕被指靠關係：唔想因為佢係我爸爸而請

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-05-07 00:15

林德信（Alex）最近自資推出全新國語歌《愛沒有理由》，邀得好友恭碩良（Jun）及朱琳聯手製作，他透露前後足足用上三年時間，只求新歌盡善盡美。談到與Jun的合作時，Alex指當時在做瑜伽時相識，自此一直尋求音樂上的合作機會，但在錄製新歌的過程中遇到阻滯：「我哋決定其中一個位要編得好高音，但係我未做到，呢個係最大嘅挑戰。好記得第一次嘗試錄嘅時候係唱唔到，我都知自己未Ready，於是自己再練3、4個月，最後終於都唱到，好多謝Jun陪我玩咗咁耐。」

Alex推出新國語歌《愛沒有理由》。（陳順禎攝）

Alex更誠邀爸爸林子祥在MV中客串演出，他坦言最初不願聽從建議，拒絕讓爸爸出鏡：「我唔想畀人覺得因為佢係我爸爸而邀請佢嚟客串，但係之後我同導演再思考，發覺佢係最適合嘅人，因為個角色要講我突然間變老，但係另一半仲係好後生，我哋實在搵唔到其他人，一定要搵佢嚟。」他又不忘大讚爸爸演技：「佢拍嘅場景，我第一次睇都好感動，短短8秒嘅出現，淨係佢嘅眼神同表情就幫我哋交代咗好多嘢。」

Alex這次邀得爸爸林子祥客串，但Alex最初是十分抗拒。（facebook專頁「yuu Rewards Club」短片截圖）

Alex指在邀請爸爸出鏡前，已經用很長時間解釋故事的來龍去脈：「我約咗佢食3次飯，每次食飯都同佢講，晚晚都講緊同一個故仔。到我真係邀請佢嘅時候，其實佢已經聽咗好多，最後佢都願意。我覺得佢好叻，就算之前冇講過個故事，我覺得佢都可以做得到。」