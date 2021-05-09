王菀之《碧玉》國語版入選台灣《2020年度十大專輯暨十大單曲》

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-05-09 18:00

王菀之（Ivana）近年減低產量，但每首單曲仍有質素保證，甚至連香港以外的樂迷都讚不絕口。今日台灣「中華音樂人交流協會」公布《2020年度十大專輯暨十大單曲》入選名單，當中Ivana憑《碧玉》國語版《一定都和藝術有關》，成為2020年度十大單曲之一。

王菀之憑《一定都和藝術有關》，在台灣入選2020年度十大單曲。

《十大專輯暨十大單曲》由中華音樂人交流協會、MÜST中華音樂著作權協會共同主辦，至今已經舉辦24年。評審依照過去一年曾在台灣發行過的唱片專輯和單曲，按質素選出年度十大，雖然是由非官方單位主辦，但一直深受唱片公司及歌手重視，亦被視為金曲獎結果的參考指標之一。

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今年度十大單曲當中，有不少具實力的華語歌手及組合，例如告五人《在這座城市遺失了你》、萬芳《時間梯》、YELLOW黃宣和9m88合唱的《怪天氣》等，而Ivana這次成功突圍入選，與曾為王菲《我願意》執筆的作詞人姚謙分享殊榮。而下月舉行的第32屆台灣金曲獎，入圍名單將在下星期公布，希望Ivana能再下一城，為港爭光。

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點擊圖輯，睇睇2020年度十大單曲（排名不分先後）：