衛蘭力邀5大新生代人氣演員參演新歌MV　玩遊戲變開心事台勁催淚

衛蘭(Janice)最近推出新歌《It’s OK To Be Sad》,靈感來自一位朋友經歷過20歲兒子輕生離開,雖然這位媽媽表現得十分堅強,與身邊的人說沒事,但Janice知道對方只是壓抑著情緒。她希望透過歌曲安慰朋友,同時鼓勵聽眾勇敢面對負面情緒,在宣洩過後重新出發。

Janice透過新歌鼓勵聽眾面對負面情緒,走出陰影。

新歌MV從一款熱門的破冰遊戲「我從來沒有」(Never Have I Ever)出發,若然曾經做過牌中所說的事就要喝酒,同時其他玩家不能追問細節。一開始大家都玩得愉快,只是當提到「輕生」和「隱瞞」時,卻頓時變成互訴心事的時間。

原來5位主角都經歷過親人離開、婚姻失敗、受情緒病困擾等心結,有人甚至曾試過了結自己生命,不過在親人、朋友面前往往難以啟齒,於是在找到出口前選擇隱藏內心的悲傷。有些人會認為自己所經歷的事根本微不足道,而在劇場版MV中最後一句話,正好勸大家好好與其他人傾訴:「唔開心邊有分大細㗎,講嚟聽下吖。」

MV之所以如此受網民歡迎,除了故事觸動人心外,演員班底亦是一大賣點。這次導演邀得五大新生代人氣演員談善言、盧鎮業(小野)、柯煒林(Will)、袁澧林(Angela)和張蔓姿(Gigi)主演,透過演技完整交代故事及主角情緒。他們大部份都有在近年MV中亮相,例如談善言和小野在上年曾在陳奕迅《是但求其愛》MV中合作,而Angela雖然近年沒有拍過MV,但她在5年前Dear Jane「現代愛情三部曲」MV的演技,依舊令歌迷印象深刻。

一齊睇睇5位主角之前拍過邊啲MV:

而Gigi更在今年踏足樂壇,在這次拍攝前一日,她要參演出道作《姿態》MV,前後共用18小時。來到衛蘭的MV,在浴缸的戲份需要不停嚎哭,交代情緒崩潰的狀態,事後Gigi完全虛脫,在浴缸裏更站不起來,需要同事攙扶,可見她相當投入。