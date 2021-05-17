勁歌金曲︱菊梓喬新歌轉形象　單立文點評：劇集歌可能係致命傷

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-05-17 00:00

今晚（16/5）播出的TVB音樂節目《勁歌金曲》，HANA菊梓喬、胡鴻鈞、Supper Moment、馮允謙等歌手先後亮相獻唱，其中在「金榜預測」中，HANA獻唱自己親自作曲的新歌《秘密花園》，樂隊出身的他更一改形象，重拾出道前的搖滾風格。

似乎在場20位觀眾組成的「音樂選民」，大部份都接受HANA這次的轉型，她的表演得到17位選民點燈讚好。其中詹小姐聽過兩句已經馬上亮燈，她承認是HANA的歌迷，又解釋：「唱咗兩句就覺得係好適合呢首歌。（Eric Kwok：鍾意聽佢把聲多過首歌？）頭兩句嗰個已經好好聽，好啱呢首歌。」而何小姐更大讚：「前奏已經好吸引，令我好想首歌快啲出，快啲有得聽。」不過雷先生就未點燈，他認為：「曲風相對其他劇集歌，可能係有少少分別，但係感覺上始終跳唔出『劇集歌』呢三個字。」

在「音樂導賞團」方面，周錫漢坦言非常喜歡：「我聽編曲好有日本動漫歌嘅感覺，如果個Key（音調）可以高返一格，嗰種動漫嘅感覺就會再濃烈啲，同埋首歌要快啲、爽啲。」剛剛從日本回來的吳業坤也感受到動漫氣息，及HANA的搖滾之魂，而DJ林柏希就希望HANA可以放開來唱，令搖滾味更重：「我冇諗呢首歌係咪劇集歌，而係我覺得你把聲係好有力量，可能頭先係太緊張，如果你可以再Rock啲，再放啲，就可以更加好。」

而單立文（豹哥）的一番話，似乎道出不少觀眾心聲。他認為HANA的歌聲有辨識度，又鼓勵她作多方面嘗試：「劇集歌可能就係你嘅致命傷，限制咗你，每一部劇集嘅歌都由你唱，有少少膩。如果你要站得住腳，一定要立體啲，有你嘅信念，有你嘅信息。我唔係話要唱得好，但係要知道相信啲乜，要投射到感動到我嘅嘢，如果我聽到喊嘅話，我就會關注你。」HANA坦言這首歌是轉型的開始，不敢一開始就作太大改變：「我好怕大家未必一開始接受到，我覺得依家仲未撻得咁著，要多啲時間。」

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豹哥又認為大眾對搖滾音樂有誤解，他指樂隊並非動作大、歌聲大就代表搖滾，又解釋：「搖滾永遠係態度行先，唔係一個包裝。如果真係要走呢條路，係一條不歸路。」