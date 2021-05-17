J.Arie十年前合唱demo未經同意被吳彤當新歌派台：心感詫異

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-05-17 20:14

J.Arie（雷深如）上年起成為獨立歌手，除為JW王灝兒、黃淑蔓等歌手作曲外，更展開精神病系列創作計劃，接連推出《雙面哈菲》和《陰陽道具》，題材變得大膽，深受網民所愛。而在上月底，她與吳彤合唱的《對人歡笑（十年初見版）》面世，不過此舉卻令J.Arie非常不滿。

J.Arie近期未有新歌推出，但吳彤卻將10年前的demo上載到音樂串流平台，令她感到非常不滿。（資料圖片）

作品上架後，吳彤在Facebook指：「十年前錄下的合唱初版，十年後上載到各大音樂平台作一個紀念。」不過，當時J.Arie尚未出道，她昨晚（16/5）在社交平台發表聲明，解釋作品是2011年尚未出道時所灌錄的demo，並非最新灌錄的歌曲：「對於最近在網上平台及電台發現歌曲《對人歡笑（十年初見版）》，本人心感詫異。有關人士在未有徵詢本人及得到同意下，將此歌曲作為派台或其他用途。」

J.Arie坦言近日收到受影響的發行公司、電台DJ和其他合約方的詢問及了解，對此深感抱歉。又指：「事已至此，誰是誰非已經無謂追究。有關人士已經聯絡本人，承諾將歌曲在電台立即下架，及在各網上平台歌曲歌手一欄將本人名字刪除或下架。作為一個獨立歌手，自資推出每一首歌都不容易，走的每一步也需要特別謹慎。本人於去年已經定立新歌計劃，希望今次事件不會影響未來推出的作品。」

但據記者發現，歌曲依然在音樂平台中可供選聽，而且歌手欄中仍有J.Arie的名字。吳彤今日回應傳媒查詢時指，這次在溝通上有誤會，表示歌曲方面正在處理，在各大平台上將會更正，希望今次事件不會影響到J.Arie未來的音樂宣傳計劃。