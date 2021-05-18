莫文蔚重返《喜劇之王》街坊福利會　現場錄歌回憶來襲：感覺好爽

撰文： 游大東 最後更新日期： 2021-05-18 22:57

闊別香港樂壇多年的亞洲天后莫文蔚（Karen），將於6月11日至13日在紅館舉行三場《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會香港站》，紀念入行25周年，並宣布事隔20年後推出全新廣東專輯，唱片公司今日（18/5）首度公開專輯內容，指新碟將以影像專輯（A Visual Album）的方式推出，名為《"The Voyage" A Visual Album by Karen Mok》（簡稱《The Voyage》）。 碟內Karen既會以音樂紀錄片方式，向樂迷分享她對事業、愛情，以及其演藝事業起步地 ── 香港有甚麼感受外，更會與Live Band走出錄音室，到戶外現場錄製歌曲，儼如小型音樂會，重新演繹五首經典廣東歌，包括今晚八時在YouTube頻道首播的《The Way You Make Me Feel》。約四分鐘的短片，Karen再度化身電影《喜劇之王》的「天后娟姐」（杜娟兒），回到尹天仇（周星馳飾）與柳飄飄（張栢芝飾）相遇的街坊福利會，即近60年歷史的石澳健康院對出空地大展歌喉。 撰文：游大東

莫文蔚的全新影像專輯《"The Voyage" A Visual Album by Karen Mok》將於六月推出，Karen會重新演繹五首經典廣東歌，包括《喜劇之王》的主題曲《The Way You Make Me Feel》。

游大東專訪莫文蔚系列：

專訪（上）︱莫文蔚6月紅館騷後告別大舞台 稱見好就收：唔想死做爛做

專訪（下）︱莫文蔚細訴5首廣東舊歌的故事：希望作品唔會被時間淘汰！

莫文蔚重返香港樂壇搞作多 20年後再出廣東碟：冇理由得兩隻新歌

從MV畫面中可見，Karen相當享受今次演出。

短片開始，率先出現的是石澳的高空畫面，觀眾清楚見到石澳泳灘與石澳村；下一秒，熒幕顯示靠在石澳健康院與文新學校之間的一棵老樹，戲迷一定記得，那是《喜劇之王》尹天仇與柳飄飄「樹咚」（壁咚）發生的地方，又名「定情樹」；然後鏡頭一轉，莫文蔚出現了，她離開古董開蓬跑車，悄悄的走進健康院範圍，頃刻Karen暫時卸下原有身份，化身電影中的「天后娟姐」，即席獻唱由日向大介創作、李敏填詞的電影主題曲《The Way You Make Me Feel》，那是電影上映22年後，Karen再次演繹這首耳熟能詳的經典廣東歌，而2021年的版本由Cousin Fung（馮家俊）負責編曲，而其餘4首歌曲和拍攝場地，唱片將會稍後公布。

有別傳統，《The Way You Make Me Feel》的新版MV採用本地較少採用的現場收音方式錄製，Karen在Edward Chan（鍵盤手）與Cousin Fung（兼任和聲和音樂工程師）等人組成的Live Band演奏下，即席演唱，讓歌迷有如現場觀賞偶像開騷一樣。為確保質素，Karen事前與樂手多番排練，非常專業。從畫面中可見，Karen相當享受今次演出，她坦言，多年後重遊舊地感受良多。「一唱《The Way You Make Me Feel》，好多畫面喺腦裏面出現，感覺就好似尋日發生一樣，呢度實在有太多難忘嘅回憶，加上有少少海風喺沙灘嗰邊吹埋嚟，感覺好爽！」

《喜劇之王》上映22年後，Karen重回拍攝場景石澳健康院，即席獻唱經典主題曲《The Way You Make Me Feel》。

外界視為「星爺自傳式電影」的《喜劇之王》，是1999年的賀歲片，由周星馳、李力持聯合執導，周星馳、莫文蔚與張栢芝聯合主演。故事講述演員尹天仇是一個日夜鑽研演技的人，時常閱讀史坦尼斯拉夫斯基（Konstantin Stanislavski）的著作《演員的自我修養》（An Actor Prepares），雖然一直用心爭取演出機會，卻常遭奚落。一次偶然機會，尹天仇在街坊福利會遇上本身是夜總會當舞小姐的柳飄飄，因為她需要應付即將舉行的學生之夜，與其他姊妹拉大隊向尹天仇學習演技，結果二人因誤會而漸生情愫，彼此人生漸漸出現轉變，就在此時，尹天仇獲天后杜娟兒賞識，在新戲中擔正。

縱然Karen於街坊福利會的戲份不多（其中一幕就是娟姐駕駛開蓬跑車接尹天仇開工拍戲），惟她唱的《The Way You Make Me Feel》因為電影票房大賣而唱到街知巷聞，經過22年的洗禮後，外界已將Karen本人、主題曲和電影視為一體，所以在石澳健康院為錄製這首歌，絕對能夠勾起歌迷和樂迷的美好回憶。

《喜劇之王》裏的街坊福利會，原本是石澳健康院，是尹天仇與柳飄飄的相遇和定情之地。（《喜劇之王》劇照）

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