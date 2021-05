莫文蔚重返《喜劇之王》街坊福利會　現場錄歌回憶來襲：感覺好爽

撰文: 游大東 最後更新日期: 2021-05-18 22:57

闊別香港樂壇多年的亞洲天后莫文蔚(Karen),將於6月11日至13日在紅館舉行三場《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會香港站》,紀念入行25周年,並宣布事隔20年後推出全新廣東專輯,唱片公司今日(18/5)首度公開專輯內容,指新碟將以影像專輯(A Visual Album)的方式推出,名為《"The Voyage" A Visual Album by Karen Mok》(簡稱《The Voyage》)。 碟內Karen既會以音樂紀錄片方式,向樂迷分享她對事業、愛情,以及其演藝事業起步地 ── 香港有甚麼感受外,更會與Live Band走出錄音室,到戶外現場錄製歌曲,儼如小型音樂會,重新演繹五首經典廣東歌,包括今晚八時在YouTube頻道首播的《The Way You Make Me Feel》。約四分鐘的短片,Karen再度化身電影《喜劇之王》的「天后娟姐」(杜娟兒),回到尹天仇(周星馳飾)與柳飄飄(張栢芝飾)相遇的街坊福利會,即近60年歷史的石澳健康院對出空地大展歌喉。 撰文:游大東

莫文蔚的全新影像專輯《"The Voyage" A Visual Album by Karen Mok》將於六月推出,Karen會重新演繹五首經典廣東歌,包括《喜劇之王》的主題曲《The Way You Make Me Feel》。

從MV畫面中可見,Karen相當享受今次演出。

短片開始,率先出現的是石澳的高空畫面,觀眾清楚見到石澳泳灘與石澳村;下一秒,熒幕顯示靠在石澳健康院與文新學校之間的一棵老樹,戲迷一定記得,那是《喜劇之王》尹天仇與柳飄飄「樹咚」(壁咚)發生的地方,又名「定情樹」;然後鏡頭一轉,莫文蔚出現了,她離開古董開蓬跑車,悄悄的走進健康院範圍,頃刻Karen暫時卸下原有身份,化身電影中的「天后娟姐」,即席獻唱由日向大介創作、李敏填詞的電影主題曲《The Way You Make Me Feel》,那是電影上映22年後,Karen再次演繹這首耳熟能詳的經典廣東歌,而2021年的版本由Cousin Fung(馮家俊)負責編曲,而其餘4首歌曲和拍攝場地,唱片將會稍後公布。

有別傳統,《The Way You Make Me Feel》的新版MV採用本地較少採用的現場收音方式錄製,Karen在Edward Chan(鍵盤手)與Cousin Fung(兼任和聲和音樂工程師)等人組成的Live Band演奏下,即席演唱,讓歌迷有如現場觀賞偶像開騷一樣。為確保質素,Karen事前與樂手多番排練,非常專業。從畫面中可見,Karen相當享受今次演出,她坦言,多年後重遊舊地感受良多。「一唱《The Way You Make Me Feel》,好多畫面喺腦裏面出現,感覺就好似尋日發生一樣,呢度實在有太多難忘嘅回憶,加上有少少海風喺沙灘嗰邊吹埋嚟,感覺好爽!」

《喜劇之王》上映22年後,Karen重回拍攝場景石澳健康院,即席獻唱經典主題曲《The Way You Make Me Feel》。

外界視為「星爺自傳式電影」的《喜劇之王》,是1999年的賀歲片,由周星馳、李力持聯合執導,周星馳、莫文蔚與張栢芝聯合主演。故事講述演員尹天仇是一個日夜鑽研演技的人,時常閱讀史坦尼斯拉夫斯基(Konstantin Stanislavski)的著作《演員的自我修養》(An Actor Prepares),雖然一直用心爭取演出機會,卻常遭奚落。一次偶然機會,尹天仇在街坊福利會遇上本身是夜總會當舞小姐的柳飄飄,因為她需要應付即將舉行的學生之夜,與其他姊妹拉大隊向尹天仇學習演技,結果二人因誤會而漸生情愫,彼此人生漸漸出現轉變,就在此時,尹天仇獲天后杜娟兒賞識,在新戲中擔正。

縱然Karen於街坊福利會的戲份不多(其中一幕就是娟姐駕駛開蓬跑車接尹天仇開工拍戲),惟她唱的《The Way You Make Me Feel》因為電影票房大賣而唱到街知巷聞,經過22年的洗禮後,外界已將Karen本人、主題曲和電影視為一體,所以在石澳健康院為錄製這首歌,絕對能夠勾起歌迷和樂迷的美好回憶。

《喜劇之王》裏的街坊福利會,原本是石澳健康院,是尹天仇與柳飄飄的相遇和定情之地。(《喜劇之王》劇照)

