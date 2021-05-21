曾比特難兼顧正職被炒魷魚　擔心影響歌手路：係我最穩定嘅收入

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-05-21 12:00

2021年樂壇新人曾比特（Mike）繼出道作《我不如》後，近日將推出新歌《我不是邱比特》，延續慘情歌路線。雖然前作成績彪炳，令他成為今年樂壇頒獎禮新人王熱門，但追夢過程卻一波三折。

Mike推出新歌《我不是邱比特》。

Mike在踏足樂壇前已有兩份工作，既是全職音響技術人員，亦是歌唱老師。他接受《香港01》訪問時透露，最近因歌手工作而失去音響技術人員的工作機會：「為咗追夢我都依然盡力返住呢兩份工，但係因為歌手嘅工作時間係非常彈性，好難配合朝九晚五嘅辦公室工時，最後我失去咗呢份工作。自己一開始係好擔心嘅，因為音響人員呢份工作係我最穩定嘅收入，但係依家冇咗。」他續指，兩份工作帶來的收入，除用作應付日常開始，亦會用作支撐歌手方面的工作。

雖然因歌手工作而失去正職，但Mike不感到後悔。

面對難關，Mike坦言未有後悔，又指日後將盡力兼顧教學工作：「成為歌手係我由細到大嘅夢想，我會全心投入去做。但係我都會繼續我嘅歌唱教學，如果有人希望我教嘅話，我都會去教，畢竟我都好喜歡呢份工作，好享受，同埋我好鍾意分享，將我認識嘅嘢分享畀人，將我自己嘅經歷同每一個鍾意舞台、鍾意表演嘅人分享。」