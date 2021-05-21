【擊戰】陳蕾與Karen合作再續前緣超興奮：亢奮到我控制唔到自己

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-05-21 20:00

ViuTV打鼓比賽真人騷《擊戰》將在今晚（21/5）進行終極決賽，將由任職影音維修的Karen（許樂媛）及樂隊The Black Sheepee成員Hei Hei（吳卓曦）爭奪總冠軍。前者在昨晚的四強賽先演奏《妖治時代》，後來再與陳蕾（豹哥）合作表演《娑婆》和《荒島之幻象》，原來二人早在兩年前已經結緣。

陳蕾與Karen合作，表演《娑婆》和《荒島之幻象》，再續兩年前《1029陳蕾音樂會》的緣分。（Instagram：@karenhlw）

在尚未加入華納前，豹哥曾在2019年舉行過《1029陳蕾音樂會》，原來Karen當年就在後台負責她的監聽耳機（Ear mon），不過在綵排時卻因戴著口罩，因而未有馬上相認。她在Instagram直言當晚十分興奮：「雖然今次未必係我唱得最穩嘅一次live，但係係我玩得非常之亢奮嘅一次，甚至有少少亢奮到我覺得我控制唔到自己，我完全被Karen亢奮嘅鼓聲牽住走。」

豹哥和Karen相當合拍！（節目截圖）

看著Karen默默堅持打鼓，豹哥亦被她對音樂的熱誠感動：「感動嘅位係，原來當時幫我喺後台戴Ear mon嗰個女仔，佢係一個咁熱愛音樂而又咁有實力嘅人，好開心有《擊戰》呢個節目佢嘅實力終於俾大家見到。同時亦都為自己嘅幸運感到感動，感恩自己一直都有唔同嘅表演機會被大家見到，因為我相信有好多同樣十分熱愛音樂而又有實力嘅人仲等待緊一個好嘅機會。Karen你打鼓真係好好好好睇！好開心今次咁有緣可以同你一齊表演！我十分享受！」

唔知今晚Karen表現成點呢？（節目截圖）