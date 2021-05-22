陳蕾高興有得唱戶外騷　MC張天賦為夏天積極減肥︰要減多8磅

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-05-22 20:30

香港青年協會獲香港賽馬會慈善信託基金捐助，推行《青協賽馬會青年藝術教育計劃》，於今日（5月22日）起一連兩天，假西九文化區藝術公園大草坪舉行《Restpiration - The Feast》，有近30項表演及互動遊戲讓大家體驗，而首日的表演歌手就有陳蕾、MC張天賦。

兩位都高興疫情下，可以一齊唱戶外Show。(官方圖片)

活動於上年12月舉行了網上版，MC張天賦都有演出，更成為活動中最多粉絲收看的直播歌手，今日來到實體版，大會再邀請他演出，跟fans直接互動。大會今次主題之一是減壓，張天賦雀躍表示：「能夠做自己喜歡的音樂，唱自己喜歡的歌就是減壓方法之一。」今天亦是他首次公開表演新歌《good time》，所以心情份外興奮。

MC都話要減肥，仲話要減多8磅先滿意。(官方圖片)

提到最近在網上post了一張面帶悲傷的黑白相，問到是否遇上了什麼壓力？他表示個人純粹喜歡黑白照片，並非什麽壓力的抒發，大家無需作任何聯想，但感激大家對他的關注和關心。MC還透露今個夏天除了忙於宣傳新歌外，還要積極減肥。「早前已開始減肥行動，在運動和飲食配合下也減去7、8磅，自己的目標可以再減8磅左右就心滿意足，個人最巔峰的體重曾達至165磅。」

陳蕾在疫情期間首個演出的戶外show感覺好興奮；因為可以同歌迷近距離互動，直接感受到表演的現場氣氛。今年的目標是希望可以舉行自己的個人演唱會。最近推出了新歌《屈機》，在創作的過程中自己也愛上了那個賽車遊戲投入其中找尋靈感，加上那個遊戲剛好推出了10周年。這首歌曲不單是一次很愉快的創作，這也是對那經典遊戲致敬。