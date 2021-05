撰文: 關穎賢 最後更新日期: 2021-05-24 14:15

「2021 Billboard Music Awards」在香港時間今早8時,於美國洛杉磯Microsoft Theater舉行。歌手P!nk獲頒事業成就獎「Icon Award」,更由偶像Jon Bon Jovi頒發獎項。她在台上獻場出道20年以來多首經典歌曲,包括《All I Know So Far》、《So What》、《Who Knew》、《Just Like a Pill》及《Just Give Me a Reason》。在場《Cover Me In Sunshine》時,P!nk更帶埋女兒Willow表演空中絲帶舞,場面非常感人。

P!nk奪獎時感謝一直以來支持自己的人:「我愛我做的事,我愛與我共事的人,我們在做的事相當出色。但如果沒有人來看我們,跟我們一起玩音樂就沒有意思。所以你們在世界各地的所有人,感謝您的光臨並讓我們大家一起療傷。我等不及要我們再玩過。」