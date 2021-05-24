Billboard 2021｜The Weeknd奪十獎　率領15架跑車表演排場超強勁

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-05-24 15:15

樂壇盛事「2021 Billboard Music Awards」（BBMAs）在香港時間今早8時，於美國洛杉磯Microsoft Theater舉行。加拿大歌手The Weeknd今年獲得16個提名，並捧走包括「最佳男歌手」、「最佳歌手」、「最佳R&B歌手」、「最佳R&B專輯」等10個大獎，成全場大贏家！

The Weeknd奪獎時感性地感激父母：「這是一個難忘的晚上，我想借這個機會感激父母，我很愛你們，因為你們才有今天的我，當然感激我的粉絲。」隨後，Weeknd為觀眾帶來一場難忘的表演，他率領15架紅白跑車在戶外停車場飛車獻唱《Save Your Tears》，排場超強勁。

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【部份得獎名單】

最佳歌手：The Weeknd

最佳男歌手：The Weeknd

最佳女歌手：Taylor Swift

最佳組合：BTS

最佳新人歌手：Pop Smoke

最佳Hot 100歌手：The Weeknd

最佳Hot 100歌曲：The Weeknd《Blinding Lights》

最佳Billboard 200歌手：Taylor Swift

最佳Billboard 200大碟：Pop Smoke《Shoot for the Stars, Aim for the Moon》

最佳R&B歌手：The Weeknd

最佳R&B男歌手：The Weeknd

最佳R&B女歌手：Doja Cat

最佳R&B大碟：The Weeknd《After Hours》

最佳R&B歌曲：The Weeknd《Blinding Lights》

最佳銷量歌曲：BTS《Dynamite》

最佳社交歌手：BTS

最佳串流歌手：Drake

最佳電台歌手：The Weeknd

最佳電台歌曲：The Weeknd《Blinding Lights》