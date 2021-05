Billboard 2021｜The Weeknd奪十獎　率領15架跑車表演排場超強勁

撰文: 關穎賢 最後更新日期: 2021-05-24 15:15

樂壇盛事「2021 Billboard Music Awards」(BBMAs)在香港時間今早8時,於美國洛杉磯Microsoft Theater舉行。加拿大歌手The Weeknd今年獲得16個提名,並捧走包括「最佳男歌手」、「最佳歌手」、「最佳R&B歌手」、「最佳R&B專輯」等10個大獎,成全場大贏家!

The Weeknd奪獎時感性地感激父母:「這是一個難忘的晚上,我想借這個機會感激父母,我很愛你們,因為你們才有今天的我,當然感激我的粉絲。」隨後,Weeknd為觀眾帶來一場難忘的表演,他率領15架紅白跑車在戶外停車場飛車獻唱《Save Your Tears》,排場超強勁。

【部份得獎名單】

最佳歌手:The Weeknd

最佳男歌手:The Weeknd

最佳女歌手:Taylor Swift

最佳組合:BTS

最佳新人歌手:Pop Smoke

最佳Hot 100歌手:The Weeknd

最佳Hot 100歌曲:The Weeknd《Blinding Lights》

最佳Billboard 200歌手:Taylor Swift

最佳Billboard 200大碟:Pop Smoke《Shoot for the Stars, Aim for the Moon》

最佳R&B歌手:The Weeknd

最佳R&B男歌手:The Weeknd

最佳R&B女歌手:Doja Cat

最佳R&B大碟:The Weeknd《After Hours》

最佳R&B歌曲:The Weeknd《Blinding Lights》

最佳銷量歌曲:BTS《Dynamite》

最佳社交歌手:BTS

最佳串流歌手:Drake

最佳電台歌手:The Weeknd

最佳電台歌曲:The Weeknd《Blinding Lights》