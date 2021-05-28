Supper Moment 6月開騷　回應「搖滾叛徒」指控：唔啱口味有冇罪

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-05-28 16:07

樂隊Supper Moment將在6月26至27日，於九展Star Hall舉行《Supper Moment一直相信演唱會》，紀念成軍15周年，門票將在5月31日早上10時起於快達票公開發售。說到今次未有決定再度進軍紅館，主音Sunny表示概念源於成軍以來首個大型個唱：「數下數下Supper係成立咗15年，第一次大型啲嘅演唱會《再次心跳》就係喺九展搞，咁就啱啦，15周年，咪喺九展再搞過，我哋一直都好鍾意呢個場。」

Supper Moment將在6月26-27日，於九展Star Hall舉行《Supper Moment一直相信演唱會》，紀念成軍15周年。

然而，外界對Supper Moment的追捧程度不如以往，尤其當四子為撐89歲前輩胡楓（修哥）開紅館騷，不但答應做表演嘉賓，更陪修哥上TVB綜藝節目《開心大綜藝》合唱《舊歡如夢》，隨即成為網民發洩笑柄，除成為他們口中的「搖滾叛徒」外，更被嘲「濕九Moment」。正值開騷宣傳之際，四子決定透過影片逐點回應外界指控，向歌迷和網民交代。

Supper Moment上《開心大綜藝》，與修哥合唱《舊歡如夢》，隨即被網民指責，成為他們口中的「搖滾叛徒」。（節目截圖）

影片開始，看到四子去了圍桌而坐，劈頭一句就以叮噹卡通式嘻笑怒罵，笑指：「真係好嬲，可惡呀，點解要話修哥！要話我哋呀！」Sunny和結他手阿雞更以黑色幽默回應：「食飯啦，有飯好食啦！啲飯仲暖，定人情冷暖呀？」鼓手阿達更搞笑拿起飯碗問隊友：「呢啲唔係電視飯呀？（暗指電視台道具）」引來隊友笑到差點噴飯。

Supper Moment食住飯回應網民指控，大玩黑色幽默

講完笑，四人回歸正經，談起坊間除攻擊Supper Moment外，更連已離世的經理人Gary都指責，他們直言無法繼續容忍：「鬧我地冇所謂，講Gary同埋屋企人真心唔可以容忍，做人要有同理心，唔好鬧Gary，我哋對唔對得住Gary，有好多嘢我哋自己知，冇需要話比人知。」Sunny補充指 :「我覺得我哋一直係用時間去証明一切，當我哋初出道，我哋去跳彈床表演，當時都冇人明，為乜有捷徑唔行，係要行咁多艱難嘅路，我哋一直努力用時間去証明自己，我哋做嘅嘢，都可以對自己交待，我覺得呢個緊要過同人交待。如果連自己都交待唔到，點同人交待？」

Sunny指無法接受網民指責Gary和家人。

影片中，Supper Moment講到「初心」，外間除指責他們對不起 Gary，亦有負代表作《無盡》，更指樂隊是「搖滾叛徒」。低音結他手CK說 :「搖滾叛徒呢個名，好耐冇聽人用過。搖滾精神係乜？係反叛？係一定要反一啲制度？其實鬧我哋搖滾叛徒係另一種稱讚，係好事！」Sunny即妙語連珠補上 :「講到我哋似乎連搖滾都背叛埋，咁真係冇人夠我哋搖滾啦！」CK又笑說：「係喎你（Sunny）又行得最前啦！」

CK笑看「搖滾叛徒」指控。

說到有口痕網友鬧他們默不作聲是「潛水」，四子在影片中自言很蠢，不懂透過社交媒體來經營「形象」。事實上，他們在19年遠赴美國錄製新碟，其後又去了加拿大、日本等地出騷，又在台灣宣傳國語新歌拍MV，期間也不時返回新蒲崗錄音室做音樂，以及遊走香港各地方。CK坦言：「真心講，明就明，雖然呢句『明就明』好廢，但係做音樂唔係大家諗咁短時間，花咗好多時間做咗一隻新碟出嚟，啲人就話你新碟不貼社會議題。」Sunny也有感而發地指：「但係如果啲野真係唔啱大家議題，唔啱大家口味，音樂有冇罪？冇罪㗎，我都有自由做自己想做音樂㗎。」阿達就插嘴調解隊友心情 :「其實有聽同冇聽係睇得出，邊啲係樂評，邊啲係社評，我覺得大家應該分開。」言下之意，他指把社評連結音樂，這樣對任何音樂人也不公平。

阿達：「邊啲係樂評，邊啲係社評，我覺得大家應該分開。」

Sunny趁機帶出有人留言鬧他們「搵人仔」話題，阿雞搶答 :「其實呢D係舊聞啦，我哋《世界變了樣演唱會》已經開始走世界巡演，內地都有演出，唔係今時今日事，當年大家又冇唔高興？」CK笑道：「啲人依家話我哋剩係搵人仔呀，港紙我都想搵呀，加紙美金日元都想搵，又話我哋搵人仔去美國錄音洗咗啲人仔，咦！咁我都好似幾幫得下手！」

阿雞點出2019年除了內地演出外，其餘大部份時間都在美國、日本、台灣、西班牙等其他地方。

不過Sunny回應時就收起笑臉：「大家可能唔記得咗做音樂真係要錢，做每張專輯，演唱會制作，都好需要錢upgrade， 又令我諗起，以前啲人價值觀唔知點解，覺得一隊樂隊有商業價值，又會標籤咗佢哋係搖滾叛徒。但冇錢點錄音？人往往就係困喺自己價值觀，但有冇諗過，啲標籤未必係真！尤其呢兩年，我體會更深玩音樂條路唔易行，正如我我哋《無盡》嘅歌詞一樣，去到某階段就有唔同標籤，「誰又能能鑑定你的醜惡與美好？」我覺得歌詞一早寫晒出嚟，非常之中。」