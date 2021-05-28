【CHILL CLUB】移師麥花臣還原節目初版　邀100現場觀眾免費睇騷

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-05-28 18:45

早前有傳ViuTV音樂節目《CHILL CLUB》將在6月5日，於旺角麥花臣場館舉行演唱會，屆時將有「CHILL CLUB年度男歌手」及「CHILL CLUB年度女歌手」三甲得主到場獻聲。ViuTV今日（28/5）公開細節時，證實得獎歌手將於6月在麥花臣獻聲，不過內容只屬其中一集《CHILL CLUB》錄影。

ViuTV將在6月5日晚，於旺角麥花臣場館錄製《CHILL CLUB : A New Stage》（ViuTV Facebook圖片）

ViuTV在社交媒體表示，製作團隊將在當晚8時於旺角麥花臣錄影《CHILL CLUB : A New Stage》，除了邀得林家謙、姜濤、陳卓賢、林二汶、Serrini（梁嘉茵）和Gin Lee（李幸倪）參與外，同時透過活動招募100位現場觀眾，不但能足本欣賞節目錄製過程，更有機會與歌手同台合唱，在鏡頭前一展歌喉。

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《CHILL CLUB》在2019年9月開始製作，除了邀請以Joey Tang（鄧建明）為首，由黃丹儀、KB（李健宏）、鍾達茵（Pam）等樂手組成Live Band，更邀請現場觀眾在台下欣賞演出，將節目化身成一個個小型演唱會。不過自上年2月爆發疫情後，為避免群眾聚集，節目不再安排現場觀眾入場，這次將是觀眾相隔約一年後，再有機會欣賞《CHILL CLUB》錄影。