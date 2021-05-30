KOLOR九展開騷挑戰四面台　邀RubberBand複製4月紅館燈光效果

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-05-30 17:45

一連3場《KOLOR IS LIVE 2021》於上周五（28/5），在九展Star Hall揭開序幕，這次KOLOR為與樂迷拉近距離首度挑戰四面台，舞台設計成羅馬數字「XV」形，延續上年成軍15周年的歷史時刻。一開始KOLOR隨著黑氣球進場，以重新編曲的《堆沙》揭開序幕，在氣球爆破一刻，他們奏起《天地無用》前奏之際，台下樂迷紛紛彈起，隨著旋律原地跳，接下來的《天地會》和《愚公》更令氣氛瞬間提升。

KOLOR唱出《圍城》前向觀眾感言，指因為疫情已有將近兩年時間沒見樂迷，其後成員站在棋子的白色箱上，唱出《這些機會不屬於我的》、《半首歌》等較為抒情的曲目。唱完《那年那天》後，主音Sammy更稱要盡量唱多幾首歌，令Fans帶著沙喉回家。結他手Robin亦提到KOLOR由十多年前慢慢成長至2019年於麥花臣舉辦演唱會，當時因聽到有人說「你塞爆Star Hall先算」而感到灰心，但今年成功在Star Hall舉辦三場演出，十分感謝樂迷支持。

及後KOLOR將全場熱情重新點燃，獻唱《尋因果》，更指示觀眾跟隨節奏跳動，全場瞬間炸裂。接著演唱《生於憂患》、《進退》和《大吟釀》等歌曲，當中唱到後者時更將最後一句改成「最美好這剎那」，籲樂迷留住這美好一刻。

除了快歌，KOLOR的歌單中也有抒情慢歌。

嘉賓方面，首場邀請到JB同台，令觀眾十分驚喜。KOLOR和JB亦笑言：「無人會係諗到KOLOR x JB！」JB與KOLOR合唱出《西遊記》、《火機》後，更帶來全新未曝光歌曲《為咗錢》，令全場紛紛尖叫，舉起手一同隨節奏擺動。

而昨晚（29/5）舉行的第二場就邀得RubberBand擔任嘉賓，他們在KOLOR唱起《雲圖》期間已經走到台上合唱，隨後兩隊樂隊合唱《睜開眼》時，更重現RubberBand在4月《Ciao》紅館演唱會時的燈光效果。最後RubberBand獨唱《未來見》時，6號期盼有日與樂迷能「除罩相見」，每隊本地樂隊舉辦演唱會時，亦能坐滿任何一個場館。

在樂迷靜下來，聆聽和音之一的盧巧音唱出《明信片》後，KOLOR一身黑衣再度出場，演唱《修羅之怒》、《公路之星》等快歌，氣氛再度達致高潮。演唱《逃》後，他們換上木結他，宣告演唱會來到Unplugged（不插電）部份，唱出《雲圖》、《過客》和《七尺之下》，低音結他手SingZ感言過去兩年間，有感疫情下人人自危，自己創作了很多Demo，希望以音樂給大家力量支持下去。

KOLOR演唱會也有用木結他彈奏的部份。

到尾聲時，更送上深受樂迷歡迎的《時差》。鼓手Michael在演唱《可再遇見》前寄語樂迷，面對失望時，更要自強，盡力在自己能及範圍努力，引來全場觀眾鼓掌。接著演唱《追求》，KOLOR帶領樂迷隨節奏拍手，帶動氣氛，最後更邀請全唱觀眾大合唱《初老》，將氣氛再次推至高峰。

主音Sammy帶動全場氣氛。

KOLOR在Encore時段再次走到台上獻唱《Get So High》、《好心分手之做乜分手》等歌曲，期間Sammy發號施令，帶領全場觀眾一同跳動，最後四子依循一直以來演出時Encore傳統，齊齊脫去上衣拋予樂迷，最後為樂迷送上《留言短信》，望樂迷緊記今日發生的事，很快再見。