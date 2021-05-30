勁歌金曲｜龔柯允唱新歌獲滿分　Eric Kwok竟然話：一啲都唔刺激

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-05-30 23:15

今晚（30/5）播出的《勁歌金曲》，去年參加《全民造星3》的「馬拉Karen」龔柯允除與谷婭溦合唱外，亦在「金榜預測」環節中接受音樂人和現場觀眾點評。今晚Karen獻唱出道作《一轉眼》，當中只有大提琴和鍵琴手伴奏，雖然旋律簡單，但已經足以展示唱功，令她成為改革以來首位得到全數20位觀眾讚好的歌手，令主持Eric Kwok（郭偉亮）笑言：「依家（氣氛）一啲都唔刺激。」

Karen帶來新歌《一轉眼》。（節目截圖）

當中學生郭小姐認為大提琴有助帶出歌曲中哀傷的情緒，而另一位任職會計的郭小姐喜歡Karen高音的處理和歌曲旋律，任職銀行的吳先生除表示副歌旋律動聽外，亦非常喜歡歌詞帶出的信息：「歌詞講緊要珍惜眼前人，我覺得喺呢個世代，每個人都要珍惜，無論係身邊嘅人，或者發生緊嘅事，我覺得份詞填得好好。」

而今晚焦點放在其中一位「音樂導賞團」成員溫應鴻（Adky）身上，他讚賞歌曲有投放感情創作，又鼓勵創作時可以更進取，展現其扎實唱功。不過到了中段，絕大部份觀眾都未必清楚Adky所說的內容，因為當中提到的「平行轉調」和「五度相生」都是音樂專業詞彙，若然沒有足夠音樂知識，聽眾根本無法理解。事實上，他在較早前評論施匡翹《康復期》時，已經從音調、節拍等專業樂理知識來提出建議。Eric Kwok固然明白Adky所說的建議，但也不忘提醒他：「我哋講返啲觀眾聽得明嘅嘢先，淨係得你明係冇用㗎，會剪走㗎！」令在旁的其他成員都捧腹大笑。