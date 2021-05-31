C AllStar 7月紅館開騷　陳健安指上年已經想重組：為信念再集合

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-05-31 16:40

今年C AllStar重新集合，除了推出兩首新歌《集合吧！地球保衛隊》和《留下來的人》外，更宣布將在7月24-25日，於紅館舉行《C AllStar 集合吧演唱會2021》演唱會。四子更首次挑戰四面台，滿有新鮮感之餘他們亦十分期待。兩場演出劃一票價為$680，不設「山頂位」，主辨機構會優先安排場內50%較接近舞台的精選座位門票，於6月7日起給歌迷憑指定信用卡預訂。

休團3年後，C AllStar將在7月24-25日重返紅館開騷。

在拍攝演唱會海報期間，四子除了穿上有如太空衣般的厚重外套外，頭上更戴上不同形狀、類似天線的金屬頭飾。陳健安（On仔）説：「我哋嘗試喺咁金屬嘅物件入面，加入比較人性化比較溫柔嘅一面，所以呢啲頭飾全部人手製造並且配合我哋嘅頭骨形狀。」不過 DJ King（吳崇銘）及梁釗峰卻不約而同地説，戴上頭飾時實在苦不堪言，有如孫悟空戴上金剛圈一樣，頭痛不已。

日前C AllStar拍攝演唱會宣傳海報。

C AllStar除了穿上有如太空衣般的厚重外套外，頭上更戴上不同形狀、類似天線的金屬頭飾。

其實休團3年多的C AllStar去年曾想過藉成團10周年重組，但當時因疫情關係，加上成員間仍要各自兼顧個人工作，所以感覺現在才是最好時機。其中On仔說：「自2017年10月紅館演唱會後正式休團，呢3年幾單飛發展，4位成員都有唔同嘅提升，而家為信念再集合。」DJ King也想起那場休團前的紅館個唱，說：「單飛前我哋最後一首歌《再不再見》已經留下伏線，到底係再見定係不再見呢？結果依家我哋返嚟啦，事實係會再見嘅。」

釗峰直言戴上頭飾後非常痛苦。

SoulJase（何建曦）指出休團後大家各自奮鬥，現在再集合，就好像重新征戰沙場，他說：「可以將之前做得唔夠好嘅地方再做好，加上首次挑戰四面台，感覺非常新鮮，亦都好期待。」釗峰續說：「同時亦都希望可以集合所有人，聚埋一齊喺一個地方，開開心心咁玩返一晚。」On仔也趁機感謝歌迷：「多謝一直支持咗我哋11年嘅每一個歌迷，好希望到時候可以見到大家。」

SoulJase希望這次能將過往組合時期未做好的地方改善，又十分期待開四面台。