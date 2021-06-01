莫文蔚綵排中過生日　預告演唱會唱大量廣東歌：有一半之前冇唱過

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-06-01 20:15

樂壇天后莫文蔚（Karen）將在6月11-13日，於紅館舉行《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會香港站》，亦是她人生最後一次大型個唱。她今午（1/6）在邵氏影城綵排，期間戴著口罩邊唱邊跳《潮濕》，狀態不俗，綵排過後更獲工作人員送贈生日蛋糕，除了慶祝明日（2/6）51歲生日外，更預祝演唱會成功。

Karen戴著口罩進行排練。（梁碧玲攝）

Karen獲贈網球場生日蛋糕，原來與演唱會「大滿貫」主題有關。（梁碧玲攝）

Karen指老公可以前來探班，一起在工作中慶祝生日。（梁碧玲攝）

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她接受《香港01》訪問時直言，演唱會一切順利是今年的生日願望，又指今年生日將在工作中渡過：「冇其他節目啦，因為淨返10日左右就開騷，咁老公都可以嚟睇我綵排嘅，如果之後再慶祝就完咗騷先再算啦！其實我係鍾意工作中渡過生日，唔使諗節目，大把人可以同我過生日。」

Karen今年生日正日會在演唱會綵排中度過。。（梁碧玲攝）

綵排期間Karen與舞蹈員都展示過一些高難度動作，不過在她眼中，這些動作卻是十分簡單，她解釋：「主要係我同呢班舞蹈員有好好嘅默契，大家已經夾咗好耐，同埋佢哋真係好專業，可以放心畀佢哋一齊做啲高難度動作。」

Caption：Karen收到香港歌迷的點唱，將大幅度更改歌單。（梁碧玲攝）

Karen透露一連三場演唱會將邀請不同嘉賓，又指歌單將與過去45場巡唱有明顯分別：「首先返到嚟自己家鄉，同埋都咁多年冇嚟香港開騷，其實都有好多廣東歌要唱，咁多年嚟都收到好多朋友點歌，話返嚟香港之後一定要唱呢啲歌，所以有差不多一半嘅歌係喺之前嘅40幾場冇唱過，返到嚟香港就要特別準備。（最多人點唱邊首？）其實《潮濕》都係其中一首好熱門嘅歌，所以我哋就排埋一隻好正嘅舞。」

綵排期間Karen與舞蹈員都展示過一些高難度動作，不過在她眼中，這些動作卻是十分簡單。（梁碧玲攝）

即將迎來最後一場大型演唱會，Karen既感到不捨得，又直言十分期待：「始終有好多等候咗我好耐嘅歌迷，今次終於可以喺自己嘅地頭，開開心心咁享受音樂，呢種感覺係好特別。」她希望日後繼續嘗試不同形式的線上音樂會：「嚟到唔同階段，我都想試下玩啲新嘢，唔需要太公式化，用同一種模式做音樂。依家大家都好習慣睇線上音樂會，當中可以試下唔同嘅科技，呢啲係實體騷做唔到，我都好好奇可以做啲咩，所以往後都會喺呢方面進發。」

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