龔柯允上《勁歌》顯身手　反擊被指實力見底：之前係未搵到突破點

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-06-02 23:15

「馬拉Karen」龔柯允轉投新公司後，受到老闆顏培意器重，大曬金錢，先後為她舉行加盟發布會和她做主角的電影包場舉行欣賞會，近日更為她請來星級歌唱老師洛詩婷（Christine Samson，六十年代香港樂隊D'Topnotes主音）教她聲樂，及化妝老師教化妝。

龔柯允最近跟星級歌唱老師Christine Samson學聲樂。

Karen星途都算崎嶇不平，曾經係馬來西亞、台灣及香港出道的她，一直未有一個好機會令大眾認識，直到上年參加了真人秀節目時被批評音樂潛能已見底，但唱片公司老闆覺得Karen唱功仲未見底，還有潛能未被發掘，完成比賽後旋即商討簽約成為旗下歌手，她受訪時表示 :「其實參加真人秀節目嘅時候，可以算係自己最迷茫嘅階段，當時係希望可以透過節目令自己再進步。當然係節目入面我得着咗好多，但係歌唱事業方面我就好似一直塞住咗係樽頸位，好難再有新突破。當時真係有啲唔開心嫁，始終我最鍾意都係唱歌，我唔想放棄。真係好幸運得到老闆賞識，仲安排我上星級音樂導師Christine Samson老師嘅堂，老師除咗調教我嘅唱腔之外，亦教我點樣先去了解自己，再將自己同音樂去結合，搵一個最適合自己嘅唱腔。」

曾經被評已經音樂見底的Karen，早前就同谷婭溦在無綫（TVB）節目《勁歌金曲》合唱，節目出街後Karen表現大獲好評，於Solo新歌《一轉眼》更係首位得到爆Like支持，其後Karen更獲老師稱讚 :「好開心得到老師稱讚，老師講可能我之前太被自己框住咗，所以就好似已經見底咁，但其實只係未搵到一個突破點，好開心遇到老師，佢幫我可以突破到呢個框框，亦要好感激老闆培哥畀咗呢個機會我，希望我日後可以再畀到更多唔同嘅自己畀大家見到。」