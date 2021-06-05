Chill Club演唱會︱姜濤小休後復出跳唱：前一排就係唔夠相信自己

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-06-05 22:20

ViuTV音樂節目《Chill Club》今日（5/6）將舞台從錄影廠移師到旺角麥花臣場館，舉行《Chill Club A New Stage》音樂會。Serrini與陳卓賢合唱後走到迷你四面台，途中播出的聲帶保持一貫幽默作風：「如果Follow我會令大家開心啲嘅，I'm都fine，thanks。」

一向風趣的Serrini在台上都有大放笑彈。（葉志明攝）

唱完《I'm Fine, Thx》和《I'd Like A Drink》後，Serrini走到舞台，其後不但跳唱《網絡安全隱患》，又與Gin Lee（李幸倪）和林二汶唱起《IGNITED》，為這首MIRROR的跳唱快歌注入一股女人味。

林二汶、Gin Lee和Serrini合唱MIRROR大熱作《IGNITED》。（葉志明攝）

及後輪到姜濤的獨唱時間，全場瞬間尖叫聲不斷。他先跳唱《Master Class》，唱到「偏愛當一粒薑糖」時，姜濤不但唱得更用力，又把手指指向台下歌迷。今晚他更首度現場演繹《孤獨病》，他在演唱前說：「今晚我嗰部份主題係『相信自己』，但係前一排可能就係唔夠相信自己，好多謝《Chill Club》喺我唞咗咁耐之後搵我過嚟表演。」台下「姜糖」紛紛大叫「我哋相信你呀」、「加油」。其後在《一號種籽》時，姜濤更戴起帽跳舞，展示型格一面，最後再與Serrini合唱《愛情簽證申請》，為當晚的「唱作Medley」打響頭炮。

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