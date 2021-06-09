MIRROR新歌幫鏡粉將職場壓力變動力　Edan夥Jer放低偶包超爆笑

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-06-09 23:45

男團MIRROR今日（9/6）推出新歌《BOSS》，從聽眾自身的工作壓力出發，期盼透過舞步和類近百老匯音樂劇的曲風與聽眾一同面對挑戰，將所有壓力轉化為動力。MV推出短短半小時已錄得超過30,000人收看，可見其受歡迎程度不比前作《WARRIOR》差。

MIRROR新歌《BOSS》MV今晚首播。（MV截圖）

MV沿用《WARRIOR》創作班底，今次MIRROR遊走迪士尼不同角落跳舞，畫面亦具故事性。一開始除隊長Lokman（楊樂文）外，其餘11人均先後現身，當中Frankie（陳瑞輝）、Alton（王智德）、Tiger（邱傲然）和Stanley（邱士縉）在故事中本來只是後台工作人員，後來卻穿起登台服飾，變相與其餘7人平起平坐。而Edan（呂爵安）和Jer（柳應廷）更放下偶像包袱，頻頻在鏡頭前擺出一副搞笑的面容，也成為一大亮點，最後Lokman才以明星姿態現身大舞台，與其他隊員一起在主舞台跳舞。不少網民紛紛大讚MV具迪士尼氣質，甚至看好影片將超越日前《聲夢傳奇》學員姚焯菲翻唱《戀愛預告》的片段，登上YouTube熱門第一。

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Ian與唐老鴨一同慶生

歌曲MV在迪士尼樂園拍攝，當日需要趁樂園關閉後通宵進行，其中主舞台更是利用《獅子王慶典》的原野劇場拍攝。雖然拍攝時已經入夜，但迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭也特地前來探班。而今日除了是成員Ian（陳卓賢）生日外，亦是唐老鴨的生日，所以他也前來送上驚喜，除了現場工作人員齊唱生日歌外，也送上汽球蛋糕，令Ian十分驚喜。