關心妍在家練歌保持狀態　愛女開始跟住學唱歌：唔會教佢唱《腍》

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-06-11 19:30

關心妍（Jade）昨晚（10/6）聯同音樂人Johnny Yim（嚴勵行）一同現身《關心妍╳香港01音樂會》，除了獻唱新歌《腍》外，也接連獻唱《負擔不起》、《放生》、《失戀哲理》、《我太強》等代表作。

完騷後，Jade談起與Johnny Yim相識的經過，原來兩位好友在加拿大一個創作比賽中認識，回港後二人一同參加基督徒團契，並先在福音作品中合作：「我第一次翻唱嘅福音歌係《愛是不保留》，當時搵咗佢幫手做鋼琴伴奏，依家聽到我翻唱嘅版本就係Johnny幫我彈。」

Johnny Yim和Jade一直都是好朋友。（葉志明攝）

不過談到二人第一次在流行曲範疇上合作，就要數到2010年的《夢飛行》、《自己的童話》和《Take Me There》，其後這兩位好友開始在製作專輯或現場演出中合作：「之前開過《說》演唱會，佢有幫我做音樂總監，之後一路都會成日見，因為我哋係好朋友，成日都會一齊食飯、傾計。近排再合作返，係因為之前我哋喺疫情嘅時間去咗佢嘅錄音室度開過一次直播，之後同佢提起話我開始做返歌，佢就開始幫我開始收歌，收到《腍》呢首歌之後就開始合作返。」

上年二人聯手開直播，間接促成《腍》的合作。（葉志明攝）

談起二人合作往事，Jade認為過程雖然輕鬆，但期間Johnny Yim不時大放笑彈，令她在錄音時要不停忍笑：「佢講啲笑話係令我停唔到笑嘅，我成日都同佢講『唱唔到啦，唔好搞住！』佢引導你點唱嘅時候都會一啲形容詞或者故事話畀你知，但係係好搞笑，笑到我肚痛。最後搞到要停咗半個鐘先再錄得返，好似《腍》咁，你笑完之後係入唔到嗰個狀態。佢係好認真咁做嘢，但係份人又好似好唔認真，有時就要拿捏嗰個中間位，雖然係唔容易，但係真係好輕鬆。」

Jade錄音期間原來要忍笑！（葉志明攝）

Jade坦言自己的作品演繹難度甚高，因此平日都要不停練歌，保持狀態。被問到在家練習時，會對著女兒Jovia唱著甚麼歌，她說在家練習同時，也開始教女兒唱歌：「之前當然係唱兒歌啦，以前佢仲係聽緊《Baby Shark》、《ABC》嗰啲，但係依家就嚟5歲啦，佢已經開始識得聽《腍》，但係我唔畀佢跟住唱，因為有一啲歌詞係唔啱佢，呢啲我唔會依家特別教佢，要等到佢大個啲先。可能我會教佢唱《愛是不保留》、《另一個舞台》嗰啲比較溫和嘅歌曲，佢都好有興趣。可能佢都係我嘅Fans，好想好似媽咪咁，所以有時會同佢一齊唱歌，有時佢放學返到嚟，見到我練緊歌，佢會即刻叫聲『媽咪』，之後就聽我唱，好sweet。」

Jade講明現階段唔會教Jovia唱《腍》。（葉志明攝）

明年Jade將迎接出道20周年，她有意在紅館舞台上與樂迷慶祝這個特別日子：「都有好多年冇見歌迷，我覺得20周年係一個里程碑，對Fans嚟講都係一個值得紀念嘅日子。聽我啲歌嘅朋友慢慢都長大，可能有啲有家庭，有另一半，我諗有好多個青春嘅回憶喺裡面，希望可以喺演唱會可以同佢哋分享呢20年嘅經歷，或者會有一啲新嘅歌迷，我都希望可以見下佢哋。」