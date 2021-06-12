【莫文蔚演唱會】張敬軒做嘉賓幫天后更衣：覺得觀眾仲想再睇多啲

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-06-12 01:32

《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會香港站》昨日（11/5）起一連三日在紅館舉行。Karen先換上一身紅色造型彈奏古箏，並獻唱《一生所愛》，其後一邊唱《情與義》，一邊與男舞蹈員跳起拉丁舞，在《DIVA》中又加插一段古箏獨奏，其後Karen坐上女后位置唱出《幻聽》霸氣十足。之後Karen拿起扇子，邊跳邊唱《扇子舞》。

及後Karen換上一身網球女神打扮，在球證凳上唱起《呼吸有害》，更笑指：「呢個演唱會係咪應該叫The Ultimate Blink Blink Show？」嘉賓方面，Karen在頭場邀請張敬軒與自己合唱，她解釋：「我覺得佢係現今樂壇新一輩嘅，因為佢後生過我，我覺得佢係全能嘅，聲色藝都具備晒。今晚趁佢嚟就乘機同佢唱一啲我好恨唱嘅歌，已經好耐好耐冇喺紅館度唱，如果唔係佢嚟，我係冇可能再唱呢首歌。」

其後軒仔登場，全場即尖叫聲不絕，他們先後合唱《只怕不再遇上》和《世間始終你好》，中途軒仔更從後抱著Karen，令觀眾起哄。表演過後軒仔化身小粉絲，對Karen說：「今晚好似發緊夢咁，我由你喺滾石嘅年代，已經係你嘅Super fan，今晚喺後台都同好多觀眾一樣，係一路聽一路跟住唱，有好多回憶，雖然繼續喺疫情當中，但係好開心可以喺紅館見證住你精彩嘅28年。」

軒仔擔任頭場嘉賓。（陳順禎攝）

Karen在解釋選曲時也不忘稱讚後輩：「你係唱乜都得嘅，所以我覺得唔應該唱你啲歌，不如唱下我想唱嘅歌。」她續指《只怕不再遇上》背後意義深遠，因為她在1996年首次踏足紅館，就與張國榮合唱此曲。此時軒仔談起Karen的網球女神打扮，不忘幫觀眾謀福利：「今晚啲衫將你完美嘅身形表露無遺，而呢件衫我好鍾意啲水鑽，好閃好靚，但係我就覺得多布咗啲。我覺得觀眾都仲想再睇多啲。（Karen：今晚老公喺度喎）吓，咁我做呢樣嘢咪唔得？」原來軒仔要替Karen更衣，脱走身上的網，不過軒仔得到觀眾打氣後，依然感到緊張：「我好驚除錯鈕，到時成件裙甩晒就唔知點算！」最後在Karen指導下總算大功告成，事後軒仔說一句：「有請娘娘。」Karen也不忘回一句：「謝皇上。」

最後Karen接連送上廣東歌前，向在場觀眾感言道：「我成日走咗去第二度闖天下，我唔係忽略香港，只係唔知點解條路係咁帶我走，但係我好開心呢條路可以帶返我返嚟，喺呢度唱最後一次嘅大型個人演唱會。我哋下次依然有機會再見，但係可能唔喺紅館，但係我相信音樂可以令我哋有機會再相遇，最後送畀大家，你哋喜歡嘅廣東歌。」最後Karen以《北極光》、《透視》、《瑕疵》和《回家》作結，最後更大喊：「I love you Hong Kong！」