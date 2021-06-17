吳嘉禧宣傳新歌談及失戀期間如行屍走肉　多得好友扶持走出傷痛

撰文： 冼燕珊 最後更新日期： 2021-06-17 13:45

吳嘉禧（Cheronna，原名吳嘉熙）改名後推出新歌《逐步拾回自己》，日前作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒(Edmond)專訪，大談出新歌感受。

Cheronna新歌叫人放開並重拾初心，直言自己「戀愛大過天」，曾經失戀時要唱分手歌，悲從中來爆喊，多得身邊好友扶持，她說：「其實真係要多謝Super Girls，我好記得之前我失戀，試過要出騷唱《分手的美》，大佬！真係點唱呀？喺練歌嘅時候唱到第一二句已經爆喊。佢哋即刻同公司講我哋唔唱呢首歌，不停安慰我，嗰期我做嘢行屍走肉，係Super Girls 執我返嚟。」

Cheronna接受許文軒訪問，大談失戀傷痛。

Cheronna直言由錄歌到拍攝MV大開水喉哭了很多次，受訪期間提及離逝的愛貓也觸動情緒不禁落淚，她説：「失戀嘅痛有幾痛都好，都冇生離死別咁痛，咁難受，錄音期間我隻貓貓突然走咗，我喊到完全錄唔到首歌，因為首歌叫人放開。我覺得我隻貓嘅離開係一個提示，提醒我要珍惜同放開，所有嘢唔係必然，我最後悔嘅係忘記陪喺佢身邊。」

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