聲夢傳奇︱姚焯菲唔信吳業坤做Fans　自以為發夢：打咗自己一巴！

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-06-16 21:00

無綫（TVB）歌唱選秀節目《聲夢傳奇》日前選出9強，當中姚焯菲（Chantel）今日（16/6）現身電視城參與節目錄影。在上輪比賽，Chantel翻唱《戀愛預告》大獲好評，影片目前在YouTube已經衝破200萬點擊率，她直言自己從未想過表現得到眾多觀眾讚好：「一開始都有好多人同我講，話呢首歌好啱我唱，我自己都聽過呢首歌，覺得呢首歌好甜蜜。但係我完全冇諗過大家會咁欣賞、鍾意呢首歌，鍾意我唱嘅呢個版本，真係要多謝大家支持。」

Chantel翻唱《戀愛預告》備受追捧。（陳順禎攝）

當晚表現獲林姍姍、吳業坤（坤哥）等藝人讚賞，當中後者不但從第一集起已經看好Chantel，更在社交媒體明示自己會默默地做她的歌迷。Chantel坦言感到不可思議：「一開始屋企人同我講咗之後，我都嚇咗一跳，好難相信呢件事，竟然有一個咁有毅力，把聲咁好聽嘅歌手，竟然會覺得我唱得好？係咪真㗎？我嗰陣就打咗自己一巴，原來唔係發緊夢。」他亦希望日後能向前輩請教：「我喺公司暫時未見到佢，如果之後有機會見到，我一定會同佢傾下偈。」目前尚未談過戀愛的她，被問到會否考慮年紀差距大的男生，她直言從未想過這個問題。

Gigi和Chantel都被視為奪冠大熱。（陳順禎攝）

6月是一眾學生的考試季節，面對繁重的綵排和練習，要同時兼顧學業可謂十分艱難。Chantel坦言最近要犧牲作息時間，務求在學業和比賽中取得平衡：「依家有咁多排練，又要考試溫書，所以瞓覺嘅時間真係要犧牲啲。依家係朝頭早要考試，下晝就要溫習、練歌，夜晚拍完啲嘢之後，到夜晚就繼續溫書，溫到瞓覺為止，喺一日入面都係擺溫書同唱歌為重。（依家有幾耐時間瞓覺？）依家得返大概6、7個鐘，之前我係9點幾、10點我就會瞓，但係依家要等到凌晨1點。」

Chantel需要同時應付考試和比賽，唯有逐步適應夜瞓生活。（陳順禎攝）

自從《逃生門》後，Chantel人氣急升，亦被視為奪冠大熱之一，她坦言自己不敢想太多，但仍會為爭冠而努力：「其實我一向都唔會諗話一定要爭冠軍，當然我會向住攞第一嘅方向行，但係同自己講唔好太進取。就算你今次做得好，第二次都未必唱得好，可能會失手。心入面諗住一定要贏，但係最後係失手嘅話，嗰陣就會更加難受，喺呢個比賽，進步先係最緊要。」

Chantel真係好Cute Cute：