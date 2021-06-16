聲夢傳奇｜炎明熹邊比賽邊應付考試超忙碌：一得閒就睇考試範圍

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-06-16 22:45

無綫（TVB）歌唱選秀節目《聲夢傳奇》的9強名單日前出爐，其中之一的炎明熹（Gigi）今日（16/6）現身電視城參與節目錄影。談起過去演繹《沒有你還是愛你》及《愛情陷阱》都深受好評，影片在網上點擊率一直高企，她直言感到不可思議：「我冇諗過呢個數字會飆上去，好多謝聽眾們鍾意，辛苦曬你哋。」她除了將功勞歸於所有老師，也感謝主理人李克勤和譚詠麟從旁指導：「有時綵排李生都會喺現場，我有時候喺台上面會做多咗好多嘢，李生就開始幫我減，會做返一啲適中嘅嘢。之後就見過譚詠麟前輩，我有問過吸氣上面嘅問題，人哋覺得我有時好似扯蝦咁，但係佢話唱返自己嘅風格就可以，我覺得好窩心。」

Gigi對紅、藍兩隊導師幫忙，也覺得從李克勤和譚詠麟身上獲益良多。（陳順禎攝）

開賽至今一直被視為奪冠大熱，身邊也開始出現不少歌迷，但Gigi坦言從未在比賽結果方面想太多：「其實做自己就可以，因為做得好，自然就有人賞識你，唔需要太緊張呢方面嘅嘢。其實我參加呢個比賽嘅目的係想攞經驗，一直覺得冠軍呢個位置好遙遠，但係我都要向著呢個目標進發。」談到好姊妹姚焯菲（Chantel）《戀愛預告》衝破200萬，比自己優勝，她直言：「我覺得好開心，因為可以幫到節目收視，大家都有協助令觀看次數多咗。（會唔會覺得自己嘅地位受到威脅？）我覺得唔緊要，幫到個節目就OK。」

Gigi對Chantel有好成績感高興。（陳順禎攝）

6月是學生考試季節，年僅15歲的Gigi同時要應付考試和比賽，她在訪問期間也透露自己的解決方法：「有時候我會睇手機，但係睇手機唔代表玩，我係睇緊一啲考試範圍。我有朋友都畀咗我，如果唔得閒嘅話已經係做緊綵排，一得閒就會用手機睇考試範圍。」

Gigi不忘把握綵排空檔溫習，應付考試。（陳順禎攝）

點擊圖輯，了解《聲夢傳奇》9強：