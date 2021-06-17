Oscar涂毓麟與Joey戴祖儀首度合作　翻唱大熱情歌仲有合唱新歌

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-06-17 18:05

無綫（TVB）在曾志偉回巢後，隨即與三大唱片公司破冰，頓時令不少歌手再有機會在電視機前宣傳新歌。當中環球與TVB相隔11年後重新合作，在綜藝節目方面，Gin Lee（李幸倪）和AGA（江海迦）目前是歌唱比賽《聲夢傳奇》導師，而Eric Kwok和涂毓麟（Oscar）則擔任新版《勁歌金曲》主持。當然，外界仍十分期待星夢歌手與其他歌手和音樂人合作時，會刷出甚麼火花。

Oscar Tao近日與戴祖儀合作，象徵環球和星夢相隔11年後，在音樂上合作。

最近環球和星夢分別派出涂毓麟和戴祖儀合作，這兩位新生代歌手繼昨日（16/6）一同編製串燒歌，翻唱《一人之境》、《我不如》、《E先生 連環不幸事件》等作品後，今日（17/6）即推出新歌《我們再不講再見》。新歌以重逢為主題，Oscar與Joey在MV飾演一對在婚禮上重遇的舊情人，大家各自擔任好友的兄弟與姊妹，「接新娘」時打開門兩人四目交投，百般滋味湧上心頭。故事亦穿插二人的回憶片段，有守候在旁的甜蜜，也有爭吵對立的苦澀，道出這對戀人的不同狀態。

雖然Oscar與Joey是首次合作拍MV，但相當有默契，情緒表現到位，演活再見舊情人的百感交雜。除此之外，Oscar帶同狗狗美斯參演MV，成為了劇情轉折的重要角色。MV中狗狗是Oscar與Joey仍是情侶時共同照顧的，但MV後段見到Oscar的新女友抱著狗狗現身，Joey頓時愣住了。Oscar憶述拍攝的情形說：「好開心可以帶埋我隻狗狗美斯一齊演出，不過其實嗰幕都幾sad，因爲MV故事講到狗狗係我同Joey以前一齊養，但係婚禮上面由我嘅現任女友抱住入場。」他又提到，與Joey拍攝過程很順利：「今次拍MV好舒服，雖然同Joey第一次合作，但佢好有經驗，所以成個拍攝好順利，比預期中快完成好多！」