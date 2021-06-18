容祖兒重提曾簽約正東唱片1年　心痛出歌冇人聽幸遇Mani再闖樂壇

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-06-18 18:03

天后容祖兒入行逾廿載，唱過無數金曲，靠扎實的唱功紅遍兩岸三地。祖兒當年憑一首《未知》一鳴驚人，為她奠定了樂壇天后的地位。不過原來祖兒在加盟英皇前，曾簽約正東唱片1年，推出過人生首隻單曲《第一次我想醉》，可惜因為冇人聽而石沉大海。提起此事祖兒亦大感心痛，更因為明白到要在娛樂圈立足就要加倍努力的道理。

日前祖兒跟經理人霍汶希（Mani）接受節目《了不起的姐姐2》訪問時，大談當年事。提到15歲經歷父母離婚後，參加了人生第一個歌唱比賽「Big Echo卡拉OK歌唱比賽」，便贏得冠軍，而獎品是正東唱片公司合約1年及一輛車。一心希望能夠在香港樂壇大放異彩，可惜錄過幾首歌都沒有人欣賞。

祖兒簽約正東唱片曾首隻單曲《第一次我想醉》，可惜冇人聽。（電視畫面）

回想到當年推出首隻單曲《第一次我想醉》，可惜每天都聽收音機或看報紙，什麼都聽不到，甚至做過的訪問都沒有登上報紙，祖兒心痛謂：「就好像一個硬幣投進了大海，石沉大海，所以當時就有了一個很粗的概念，就是你在娛樂圈，這麼大的一個地方，你做的事情如果不夠好的話，大家都可以看不見你。」

祖兒跟經理人霍汶希（Mani）上節目《了不起的姐姐2》，接受蘇芒訪問。（電視畫面）

跟正東唱片完約後，祖兒轉投佳音唱片。雖然唱片公司比較欣賞自己，可惜還未出道唱片，公司便撤離了香港。後來佳音唱片的同事將祖兒介紹了給Mani認識，才有機會加入英皇的大家庭。祖兒搞笑指，當時Mani約了大家出來吃飯聊天，期初以為自己是一個平平無奇的同事，不過最後Mani都決定要將祖兒歸納旗下。Mani之言當時見到祖兒覺得她像一個小女孩，完全沒有星味，但因為很喜歡祖兒的性格才決定跟她相約第二次見面。

在正式加入英皇前，Mani特別帶了祖兒去唱K一試歌喉，聽到祖兒一開口，Mani便下定決心要將祖兒打造為最有潛力的新人。另外，兩人還提到祖兒要在老闆楊受成博士同多位巨星，包括成龍、周星馳、羅文、譚詠麟等人面前唱K，竟然得到多位前輩的肯定，其中校長譚詠麟更開口著Mani一定要簽祖兒。