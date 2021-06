Serrini演唱會｜化身「蚌精」獻唱　乘M巾飛船帶領觀眾感受自然

撰文: 劉傳謙 最後更新日期: 2021-06-20 15:55

最近推出專輯《GWENDOLYN》的Serrini(梁嘉茵),昨晚(18/6)在九展Star Hall舉行一連三場《SERRINI “I’M (NOT) FINE, THX.》演唱會Part 2,一如以往「Mami」與「樹打手」的傳統,率先由VVIP觀眾手持火把進場。隨著鏡面折射光線到布幕,當布幕墜下,身穿一襲白裙的Serrini展現於台上,唱出《日没前》為演唱會掀起序幕。

身穿一襲白裙的Serrini展現於台上,唱出《日没前》。

雖然這次演出為4月旺角麥花臣個唱的續集,但比上次在主題、場地佈置、舞蹈和服裝等方面都大升級。尤其服裝上,Serrini為支持本地創意產業,是次演出的服飾都由本地設計師品牌設計,當中包括:Jeff Dark Art、Victor Chan Studio和負責Encore T-恤的Finger and Fish。在主題上則以「大自然」為題,除了邀請觀眾身穿Jungle主題的服飾及帶同動物公仔入場外,整個演唱會亦透過歌曲編排、舞台佈置等滲透不同自然元素如:「風」、「火」、「地球」、「木」、「水」等。當中令人眼前一亮的是Serrini躺於特製月亮椅演唱《I'd Like A Drink》,雖然觀眾無法一同喝著酒,但配合背後星空背景,也彷如置身戶外觀看夜空,亦能與Serrini「一齊Chill」。

這次演出比上次在主題、場地佈置、舞蹈和服裝等方面都大升級。

接著Serrini演唱《天雷》期間,更站於離地五米的巨型衛生巾飛船上,在場館內穿梭為觀眾帶來「另類接觸」,在衛生巾飛船上更噴射紅色紙碎充滿「寓意」,飛船最後降落到副舞台與舞蹈員熱舞演唱Medley。接著回到主舞台唱出《~旋轉with me*》及《I'm Fine, Thx.》後,Serrini邀請觀眾一同唱「姣歌」,意指兩首大熱作品《我在流浮山滴眼水.jpg》和新歌《長期浪漫》。演唱《我》時,更出現巨型充氣貝殼,Serrini馬上化身成為「靚靚蚌精」,台下觀眾送上無限尖叫。

頭場嘉賓是獨立歌手Luna Is Bep,二人合唱《趣緻的響鈴》,期間Serrini更笑稱Luna Is Bep衣著酷似響鈴,令全場爆笑。Luna Is Bep亦為這次演出,特意將《我想行開下》歌詞作改編,誠意十足,現場觀眾都一起大唱副歌位「我想行開下/忘記咗呢個世界」。

Encore部份,Serrini繼續帶領一眾「樹打手」延續Party氣氛,不但唱出《青春荒廢》,更演唱GTB時代的《lengjai^^》,引起全場哄動。接著更唱出《Serrini in Paris》和《蘇菲亞的波霸珍珠奶茶》。最後演唱《Let Us Go Then U And I》時,Serrini說到:「就算點都好,好多人都會幫手,一堆『垃圾屎』堆埋一齊,就會變成鑽石!」全場就在這個充斥正面樂觀的氛圍下為這場Jungle Party作結。