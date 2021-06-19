胡楓演唱會︱《愛回家》殺入紅館　林淑敏自爆唔離巢關修哥事

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-06-19 22:21

藝人胡楓（修哥）今日（19/6）在紅館舉行《胡楓約你開心派對2021》演唱會，以89歲之齡打破自己3年前所創下，最年長歌手在紅館舉行演唱會的紀錄。今晚修哥獲方國珊、蔡一傑、余安安、盧海鵬等到場支持。

修哥昨日拜神時，透露自己喉嚨有不適，害怕今日聲沙影響發揮。不過他一開始唱起《情花開》、《隨想曲》、《雙星情歌》和《相識也是緣分》等歌曲時，似乎狀態不俗。及後，他邀請今晚第一批嘉賓，9位《愛．回家之開心速遞》演員林淑敏、呂慧儀、蘇韻姿、鄭世豪、張景淳、陳浚霆、吳偉豪、許家傑和葉蒨文上台，並以主題曲《開心速遞》與台下觀眾見面。

《愛．回家之開心速遞》一班演員擔任修哥演唱會嘉賓。（葉志明攝）

一眾演員見到「陸村長」後十分雀躍，呂慧儀及後更拿起手機，與全場所有人自拍。在台上，林淑敏憶起一段往事：「我記得啱啱入行嘅時候，我喺一個活動入面見到修哥，佢同我講『我喺電視機見過你，你要加油，雖然睇你個樣唔會即刻紅，但係你會撈到飯食』，我每一次想唔簽TVB嘅時候就會諗起，修哥好似覺得我仲得，多謝修哥，如果唔係你我都唔會咁堅持。」但修哥卻笑稱不記得曾經講過。然後，他們與修哥合唱一曲《舊歡如夢》。