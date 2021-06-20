古巨基久休復出邀新晉歌手合唱經典作　明晚開直播與樂迷集思廣益

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-06-20 22:47

「我真係好鍾意唱歌。」古巨基（基仔）在2003年回歸樂壇，並以《必殺技》贏得當年「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」後，他在頒獎台上留下這個經典金句。事隔17年，基仔在今日（20/6）凌晨宣布推出的全新音樂企劃，正是以這番心底話來命名。

古巨基以全新音樂企劃正式回歸樂壇。（古巨基Facebook圖片）

日前基仔相隔一年多後正式出山，在網台節目《靚媽圍爐》的直播中曾經透露，今年將透過新音樂企劃正式復出，並於近日再公布更多細節。他在今日凌晨零時於Instagram貼文，宣告《I REALLY LOVE TO SING》（簡稱《I.R.L.T.S》）企劃正式啟動，基仔將與一些值得被更多樂迷喜歡的新晉歌手、組合及音樂人合作，分別改編及合唱10首粵語單曲，及創作10全新廣東歌，分別收錄在兩張大碟內。基仔亦會在社交平台交代進度，提高樂迷參與度：「此次音樂企劃我還有一個想法，想讓樂迷們參與brainstorming及緊貼製作進展每一步，所以從宣布概念的這個post開始直至專輯完成，當中的所有製作過程我都會在FB（Facebook）/IG和大家討論或分享。」

為提攜新血，今次基仔更主動諮詢樂迷意見，了解更多值得被重視的新晉歌手、組合、樂隊或音樂人。（資料圖片）

率先啟動的是收錄翻唱作品的「Album 1」，基仔預告將在明晚10時同時舉行Facebook和Instagram直播，屆時將收集觀眾意見，認識一些具備才華、實力的新晉歌手、樂隊或組合，過程中不需考慮歌手來自哪間唱片公司，更表示不排除與獨立歌手合作。最後也不忘勉勵後輩：「現在的樂壇，繼續唱繼續默默努力的每位歌手，心底一定都有這一句：『我真係好鍾意唱歌呀！』不論資歷，一起加油！！」

唔知基仔嘅新碟會唔會聽到呢10首代表作呢：