Ed Sheeran出新歌強勢回歸樂壇　MV染白髮扮吸血鬼夠破格

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-06-27 14:00

自從完成歷時兩年並破盡紀錄的Divide世界巡迴演唱會，及迎來愛女的出生後，英國創作才子Ed Sheeran過去數年一直退居幕後，過著遠離鎂光燈的生活。小別樂壇過後，他終於推出萬眾期待的最新單曲《Bad Habits》，向全球樂迷宣告即將盛大回歸。

Ed Sheeran強勢回歸。

貫徹Ed Sheeran不隨波逐流的性格，這次的作品令人出乎意料之餘，卻又完全充滿他的個人風格，展現出作為一位高瞻遠矚的音樂人，不懈地將其藝術推向新層面的創作態度。新曲節奏明快，歌者以珍愛的結他彈奏出充滿夏日風情的韻律，讓聽眾一聽便足以忘掉現實的煩憂。

Ed在MV中化身吸血鬼。

今次MV由曾與Billie Eilish、Kendrick Lamar合作的Dave Meyers執導，他飾演象徵「另我」的吸血鬼，將招牌紅髮換成一頭純白髮，牙齒則變成吸血鬼尖牙。故事講述Ed和一群吸血鬼伙伴晚上結伴外出，經歷狂野奇遇後，卻又在第二天早上變回真實的自己，黎明升起之際，薑紅的頭髮絲毫無損地悄悄重現，透過黑色幽默的敘述手法隱喻「Bad Habits（壞習慣）」。他表示︰「能帶着我的新單曲重新回來的感覺實在很棒。我希望以一種夢幻的方式呈現MV，於是我決定以吸血鬼作為主角。能嘗試演出這個角色非常過癮好玩，除了要在高空拍攝之外，那嚇人的高度實在不是那麼好玩。 希望大家好好享受！」為了慶祝新曲發布， Ed日前在英國沙福郡樸文路球場，為 2020歐洲國家盃擔任表演嘉賓，期間首度獻唱《Bad Habits》及一系列歌迷最愛的大熱歌曲。