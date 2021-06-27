Supper Moment演唱會｜Sunny喊住唱《幸福之歌》：掛住台上嘅感覺

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-06-27 17:45

Supper Moment踏入成軍15周年，昨晚（26/6）在九展Star Hall舉行《一直相信演唱會》頭場，當晚反應熱烈，全場爆滿。是次四子選擇以歌會友，透過作品交代自己心聲，期間也有不少感動位，令他們眼泛淚光。

氣氛好好！

演唱會其中一段，Supper Moment以《全世界暫停》開始，及後一口氣唱出《浪人》、《自由人》、《終於不回來》和《橙海》等，期間歌迷一直站立揮手，部份又舉起樂隊設計的毛巾，隔著口罩大力和唱來回應，此時Sunny忍不住說：「雖然隔住個口罩，我都感受到你哋嘅笑容。」

雖然舞台由紅館變九展，但氣氛依然高漲。

在《尋回一碗湯》後，主音Sunny頓時變得感性，坐在台上說：「我諗起好多嘢，諗起我老婆，諗緊呢隊 band行咗15年，呢15年喺你哋覺得失意嘅時候，我哋嘅音樂無意間支持咗大家，數下數下好長時間，原來你嘅支持對我哋來講同樣重要。呢兩年疫情大家靜咗落嚟，先知原來幾掛住呢種感覺、掛住喺台上感覺，好掛住你哋。我希望我哋透過音樂、信念，繼續將喺香港做嘅事，繼續發展出去！有啲人可能覺得唔係好啱，但我地係會繼續，多謝你哋15年來一直支持。」其後唱到《幸福之歌》時，Sunny終於忍不住淚水，邊抹淚邊喊著唱，而台下不少歌迷都被打動得跟著他一同落淚，場面感人。

Sunny唱到《幸福之歌》嘅時候，終於忍唔住喊！

至於網民最關注的，或許是Supper Moment會否在今次演唱會繼續唱《無盡》。事實上，他們先翻唱周國賢《時空》，繼而唱出《無盡》，坦蕩蕩告訴大家「夢想於漆黑裡仍然鏗鏘」，歌迷隨即開動手機燈一同大合唱，場面震憾感人。