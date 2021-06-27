Supper Moment演唱會｜Sunny提家人即爆喊：知道你哋入場唔容易

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-06-27 22:30

Supper Moment今日（27/6）在九展Star Hall舉行《一直相信音樂會》尾場，在《258km/h》及《CCXXXV》後，演唱會進入第二部份。在演繹前者時，螢光幕出現「標籤」、「宅男」、「港女」、「叛徒」等詞語，似乎正控訴著四子目前在網絡上所飽受的抨擊。

一片寂靜後，Supper Moment以《全世界暫停》展開下一部份，背景也出現了電車、打工仔過馬路等各種出現在香港的畫面。在《浪人》前，Sunny又指：「無論我哋流浪到邊度，我知道今晚有你哋。」全場又紛紛舉起手機電筒，隨著旋律搖動，他們又一口氣唱起黃貫中的《自由人》及新歌《終於不回來》。

（梁碧玲攝）

此時前排觀眾紛紛舉起樂隊毛巾，本來打算講話的Sunny也高舉手上的毛巾，答謝樂迷支持。他指：「戴著口罩係好辛苦，但係可唔可以隔住口罩畀個笑容我哋。」本來Sunny示意微笑期間不用歡呼，不過鼓手阿達隨後打了兩下鼓，笑指：「笑都可以打鼓啫！」Sunny在唱《橙海》前又指：「最緊要大家享受。」

在《波板糖》和《尋回一碗湯》後，Sunny唱到一半感謝新家庭提供溫暖，不過唱到最後卻忍不住淚水，台下粉絲隨即拍手大喊「加油」，Sunny希望講掌聲送回給台下觀眾：「我知道你哋入場係唔容易，我都冇乜好講，下一首歌係送畀你哋，好似歌名咁，《是你令我再次找到心跳》。」隨後又唱起《幸福之歌》。而今晚也請到日本樂隊Survive Said The Prophet越洋合作，他們隔空合唱《To Whom》，Sunny感謝對方這次合作：「希望疫情快啲好返，佢哋都可以去到自己嘅舞台，日本嘅武道館。」