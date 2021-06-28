Supper Moment演唱會｜從釗峰身上學懂渡過低潮：做嘢唔使人哋明

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-06-28 01:15

Supper Moment今日（27/6）在九展Star Hall舉行《一直相信音樂會》尾場，在《時空》後，他們唱起《無盡》回應網民質疑，全場除紛紛舉起手機電筒外，在《沙燕之歌》和《最後晚餐》時也跟著主音Sunny大合唱，令全場氣氛瞬間升溫。最後他們再唱《說再見了吧》和《讓呼吸栽種最艷美的花》，暫時為演唱會劃上休止符。

現場氣氛好好。（梁碧玲攝）

在Encore部份，他們演繹《懂得快樂》和《世界變了樣》前，Sunny特意感謝歌迷信任，又直言兩年來經歷的事令他感觸良多：「我哋以前都冇乜好認真咁多謝樂迷，但係今次真係多謝你哋。我哋冇乜嘢可以畀到你哋，但係我哋會繼續做好啲音樂，繼續做我哋想做嘅嘢。」而在《世界變了樣》中的背景動畫中，城市中的各種建築紛紛倒下，換來「壓迫」、「批判」、「標籤」等詞語。

在《世界變了樣》中的背景動畫中，城市中的各種建築紛紛倒下，換來「壓迫」、「批判」、「標籤」等詞語。（梁碧玲攝）

及後Sunny再次感謝樂迷兩年來的信任，又指從C AllStar成員釗峰身上學到如何面對低潮：「呢段時間對我哋嚟講好重要，喺人生入面其實有好多唔同嘅階段，有高有低，喺好嘅時間有好多嘢可能錯失咗，亦都好容易聽從咗人哋嘅意見，你嘅形狀就係咁。但係一旦去到低潮，所有嘢都可以冇晒，呢段時間係要學識點樣一步一步咁擁抱一啲唔好嘅嘢，要同佢共存。我覺得做人做事真係唔需要人哋明白，自己覺得啱、開心就ok，尤其是做創作。」

Sunny感謝樂迷兩年來的信任，又指從C AllStar成員釗峰身上學到如何面對低潮。（梁碧玲攝）

他也在台上演繹新歌《我的形狀》，他也不忘「提醒」觀眾這是首國語歌：「嗱，靜晒啦你哋！點都好，呢首歌真係好認真、好用心、好坦白咁寫，講晒我哋嘅感受。呢個係demo版嚟。」隨後他們唱起《有你有我》、《等等》和《P.S. I Love You》，此時背景寫上歌詞「若感動過，若燦爛過，並不枉過。」，四子也走到台中鞠躬後回到後台。不過觀眾遲遲未肯離開，在觀眾大嗌「Encore」下，四子重新回到台上，以《小伙子》結束一連兩晚的演唱會。