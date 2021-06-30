周杰倫香港演唱會四度延期至明年3月　主辦方︰我們沒有放棄！

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-06-30 15:54

華語樂壇天王周杰倫原定在2019年12月在香港迪士尼舉行《周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會》，慶祝入行20周年，本來延期至今年4月，可惜在疫情再度爆發下，早前演唱會被迫推遲至8月於中環海濱舉行後，今日再宣佈再延期到明年三月。

周杰倫原定19年12月來港舉行入行20周年演唱會，如今已經是第三次延期。（寶輝娛樂Facebook截圖）

周董世界巡迴演唱會香港站《周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會2021香港站》，原定於8月20日至22日及8月27日至29日假中環海濱戶外演出場地舉行，但有鑑於港府昨日宣佈將就英國實施地區性航班「熔斷機制」，禁止所有從當地來港的民航客機着陸香港，眼見台灣疫情持續，並宣布三級警戒維持至7月12日；香港政府亦可能進一步收緊台灣人入境香港的檢疫及篩檢措施，隔離日數及檢測次數未知會否存變數，大會主辦實在無法在不能預期變化的環境下堅持舉行演唱會，忍痛再一次宣佈延期至明年三月。

周杰倫原定19年12月來港舉行入行20周年演唱會，如今已經是第四次延期。

大會主辦寶輝娛樂及杰威爾音樂對四度延期，深表無奈及歉意，希望歌迷朋友能再等等。寶輝娛樂老闆Simon表示，這是一個相當沉重的決定，因為前期準備工作，海濱場地建撘舞台等等工程都已經籌備當中，跟政府各部門溝通，重印海濱最新入場門票，遇上有假飛出現，又再在門票上增加密制式以保障歌迷利益，所有一切都是為了演唱會可以在順利歡樂下進行。但最近入境政策多變，所以跟杰威爾音樂再三商量後，最終決定還是以大家健康為重，延期到明年三月。

此外，主辦單位又表示，準備聯合今次一共十萬位持有周杰倫演唱會門票的觀眾朋友，創建一個世界紀錄 : 「世界上應該未試過有一個演唱會，超過十萬觀眾，一直持有門券不肯放讓，一等待二年半，我們相信十萬人一同等待兩年半已經是一個世界紀錄，會嘗試入紙建力士伸請，看看杰倫是否可以跟歌迷一起拿到建力士世界紀錄作為一個紀念，以答謝大家長期持有門票不放不讓的決心。」已購票者可因應個人情況，決定等明年三月到場觀賞或即時申請退票。