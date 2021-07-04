聲夢傳奇｜14歲鍾柔美唔擔心要唱懷舊金曲：有時會搵好舊嘅歌聽

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-07-04 20:45

鍾柔美（Yumi）今日現身電視城，為無綫（TVB）東京奧運主題曲《奪金》拍攝MV。說到昨晚跳唱《狂野之城》成為全場亮點之一，她坦言最初感到擔心，不過比賽後再看回自己表演，認為表現收貨：「一開始聽已經覺得（郭富城）好勁，我自己究竟條唔跳到呢？一開始我都期待自己會點跳，出到嚟嘅效果我都覺得好滿意。」

Yumi現身電視城拍攝東京奧運主題曲MV。（葉志明攝）

14歲的Yumi要在第四輪開始唱八、九十年代的經典曲目，不過相比其他年紀相若的參賽者，Yumi就完全沒有這方面的煩惱，因為細味懷舊金曲正是她的聽歌習慣：「我喺屋企聽歌，有時都會無啦啦搵一啲好舊嘅歌，諗起呢個比賽，原來都幾有用。（邊啲歌手嘅歌係有聽開？）我係聽英文歌多嘅，可能係The Carpenters、Beatles等等，例如《Yesterday》。談到最後兩場比賽，Yumi未有考慮新、舊歌上的決策，反而希望有機會挑戰英文歌：「我暫時未唱過，可能因為喺香港，唱廣東歌或者國語歌會好啲，所以比賽都係唱返廣東歌或者國語歌，但係真係可以試下，好似一個挑戰咁。」

其實Yumi在比賽初期都是頻頻網民批評的對象之一，直至在最近比賽有好表現，情況才慢慢改善。問到在比賽約兩個月期間要突飛猛進，成為網民心頭好的是否太難，她坦言期間也在準備功夫上投放更多時間，相信難度不大：「例如我一開始唱《天窗》揀錯歌，我就花好多時間去諗，可以做啲咩更加好嘅表演畀觀眾睇。」